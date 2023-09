Trao đổi với PV VietNamNet vào chiều ngày 19/9, ông Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai cho biết, hiện nay đã dừng tìm kiếm các nạn nhân mất tích do lũ quét gây ra.

“Trên địa bàn thị xã Sa Pa vẫn còn 2 nạn nhân bị mất tích do lũ cuốn xảy ra ngày 12/9. Hiện chúng tôi đã dừng tìm kiếm diện rộng, do trên địa bàn đang có mưa, lượng nước ở các con sông, suối vẫn cao nên công tác tìm kiếm gặp khó khăn”, ông Liễn cho hay.

Theo ông Liễn vào chiều ngày 18/9, huyện đã cử tổ công tác đến 2 gia đình nhà nạn nhân bị mất tích thông báo việc dừng tìm kiếm.

Ngay sau khi lũ quét gây ra, UBND thị xã đã huy động trên 300 người phối hợp tìm kiếm người nghi mất tích và hỗ trợ khắc phục thiệt hại.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa tăng cường từ phía Bắc, từ đêm ngày 12/9 đến rạng sáng ngày 13/9 trên địa bàn thị xã Sa Pa có mưa vừa và mưa to, cục bộ tại khu vực xã Liên Minh, Mường Bo, Trung Chải có mưa rất to (lượng mưa đo được tại Trung Chải 142,4, thủy điện Tả Thàng 118,2mm), mưa lớn đã gây ra lũ ống tại xã Liên Minh làm thiệt hại về người, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp của nhân dân trên địa bàn.

Mưa lớn gây lũ quét, khiến 7 người chết và mất tích; 7 người bị thương.

Rạng sáng ngày 13/9, ngay sau khi nhận được thông tin có người bị nước lũ cuốn trôi và nghi mất tích, UBND thị xã đã huy động trên 300 người phối hợp tìm kiếm người nghi mất tích và hỗ trợ khắc phục thiệt hại.

Đối với những người bị thương, thị xã đã chỉ đạo lực lượng y tế thực hiện sơ cứu để xác định tình hình và có biện pháp chuyển tuyến khi cần thiết.

Đối với người bị sét đánh tại xã Bản Hồ đã đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai để cứu chữa; chuyển 4 nạn nhân bị thương tại xã Liên Minh lên bệnh viện Đa Khoa Sa Pa điều trị.

Đến ngày 15/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy 5 người mất tích trong trận lũ quét ở Lào Cai.