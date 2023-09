Chiều 15/9, trao đổi với PV VietNamNet, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết: “Đến lúc này, các cơ quan chức năng đã tìm kiếm được 5 trong số 7 người mất tích trên địa bàn. Cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích còn lại”.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai chỉ đạo các lực lượng triển khai phương án cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: CACC

Theo thông tin từ Bộ Công an, từ sáng 13/9 đến nay, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Lào Cai, Công an thị xã Sa Pa, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4 (Bộ Công an) phối hợp cùng chính quyền địa phương và Ban chỉ huy quân sự đã nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân bị lũ ống cuốn mất tích tại thôn Nậm Cang, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa.

Trước đó, do mưa lớn trên thượng nguồn vào tối 12/9, nước lũ tại 3 con suối Nậm Pá, Nậm Than, Nậm Cang trên địa bàn xã Liên Minh dâng lên đột ngột, gây ra trận lũ ống kinh hoàng càn qua các trang trại nuôi cá nằm ven suối.

Lũ ống đã khiến nhiều người chết, mất tích và bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định do người dân thấy trời mưa to nên đi kiểm tra khu vực nuôi cá, khi lũ ống ập đến không kịp chạy nên bị vùi lấp hoặc bị cuốn trôi.

Dưới đây là một số hình ảnh các lực lượng tham gia cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân mất tích:



Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4 cử cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm nạn nhân tại thôn Nậm Cang. Ảnh: CACC