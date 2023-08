Sáng 30/8, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an huyện Than Uyên đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đức Trọng (16 tuổi, ở huyện Than Uyên) về tội Chống người thi hành công vụ.

Đại tá Tao Văn Trường – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu hỏi thăm và kiểm tra vết thương của đại úy Nguyễn Đức Tâm. Ảnh CACC.

Ngày 22/8, lực lượng Công an huyện Than Uyên làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý vi phạm tại thị trấn Than Uyên.

Vào khoảng 17h50 cùng ngày, tổ công tác phát hiện Trọng đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng xe. Trọng dồn số, tăng ga lao thẳng vào đại úy Nguyễn Đức Tâm khiến người này gãy chân, vỡ xương gò má phải.

Tổ công tác cùng người dân đưa đại úy Nguyễn Đức Tâm đi cấp cứu. Sau khi phẫu thuật ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), đại uý Tâm được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục điều trị.

Chiều 29/8, Đoàn công tác Công an tỉnh do Đại tá Tao Văn Trường – Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm hỏi, động viên đại úy Tâm.