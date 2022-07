Dừng xe trên cầu cho 20 người chụp ảnh, tài xế bị phạt nặng

Chiều 30/7, thông tin từ Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt đối 2 tài xế do đỗ xe trái quy định trên cầu Cửa Hội (huyện Nghi Xuân) để xuống chụp ảnh.

Trước đó, theo phản ánh của người dân, chiều 22/7, có khoảng 20 người cùng một số ô tô đỗ trên cầu Cửa Hội (thuộc thôn Hội Thủy, xã Xuân Hội) để chụp ảnh. Lúc này, một ô tô tải chạy qua suýt tông vào nhóm người này.

Sự việc được camera hành trình của xe tải ghi lại và đăng lên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.

Hình ảnh nhóm người mãi mê chụp ảnh trên cầu Cửa Hội suýt bị xe ô tô tải tông trúng.

Ngày 29/7, Công an huyện Nghi Xuân đã mời ông T.T.K. (SN 1962, trú phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An) và ông V.M.T. (SN 1973, trú xã Khánh Hợp, Nghi Lộc, Nghệ An) đến làm việc.

Sau khi được cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (Công an huyện Nghi Xuân) tuyên truyền, giải thích các quy định của Luật Giao thông, ông V.M.T. và ông T.T.K. đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình.

Công an huyện Nghi Xuân ra quyết định xử phạt đối với ông T.T.K. và ông V.M.T. mỗi trường hợp 2,5 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Chủ xe khách dừng cho nhóm 20 người xuống chụp ảnh sẽ tiếp tục được mời đến để làm việc và xử lý theo quy định.

Cửa Hội được thông xe vào 3/2021. Cây cầu bắc qua sông Lam nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh có tổng chiều dài tuyến hơn 5,2km, trong đó phần cầu dài hơn 1,7km. Chiều rộng cầu nhịp chính 18,5m, cầu dẫn 16m. Tổng mức đầu tư của dự án là 950 tỷ đồng.