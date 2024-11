Thành tựu này đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của công ty, khẳng định cam kết mạnh mẽ về chất lượng sản phẩm, trách nhiệm xã hội mà Thái Minh theo đuổi suốt hơn một thập kỷ qua và trên hết là niềm tin của hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam.

Dược phẩm Thái Minh nhận danh hiệu Thương hiệu Quốc gia với 3 sản phẩm tiêu biểu: Vương Bảo, Tràng Phục Linh Plus, CotriPro

Tại sự kiện trao chứng nhận Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024, ông Nguyễn Quang Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị Dược phẩm Thái Minh cho biết: “Việc được công nhận Thương hiệu Quốc gia là sự ghi nhận to lớn cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể đội ngũ Thái Minh. Chúng tôi luôn mong muốn không chỉ tiên phong về cách làm thị trường, về tính năng của sản phẩm, mà Thái Minh còn là người đặt ra và duy trì các tiêu chuẩn cao của ngành, về việc tuân thủ pháp luật cũng như các tiêu chí khác, nhằm làm cho ngành chăm sóc sức khoẻ phát triển theo hướng tích cực, và người sử dụng được hưởng lợi nhiều hơn”.

Theo đó, ba sản phẩm chính của Dược phẩm Thái Minh được công nhận Thương hiệu Quốc gia bao gồm:

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Vương Bảo là sản phẩm ứng dụng nghiên cứu khoa học về cây Náng hoa trắng, kết hợp với công nghệ bào chế hiện đại, sản phẩm đã được người dùng đánh giá cao về hiệu quả hỗ trợ giảm nguy cơ và hạn chế sự phát triển của u phì đại tiền liệt tuyến; hỗ trợ cải thiện các rối loạn tiểu tiện ở nam giới có u xơ tiền liệt tuyến. Vương Bảo còn được biết đến qua các hoạt động cộng đồng như hỗ trợ cựu chiến binh và những người có công với cách mạng, qua đó thể hiện trách nhiệm xã hội của thương hiệu.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Tràng Phục Linh Plus kết hợp 4 loại thảo dược Việt với 2 hoạt chất của y học hiện đại là 5HTP và ImmuneGamma. Sản phẩm hỗ trợ giả các kích thích gây co thắt đại tràng; hỗ trợ giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích, viêm đại tràng co thắt. Đáng chú ý, Tràng Phục Linh PLUS còn đóng góp vào các chiến dịch xã hội như "Tiếp sức em đến trường", giúp đỡ trẻ em nghèo có cơ hội học tập tốt hơn.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Cotripro hỗ trợ tăng sức bền cuar thành mạch, giảm triệu chứng bệnh trĩ với thành phần từ thảo dược thiên nhiên như cúc tần, nghệ tươi và lá sung. Sản phẩm được tin dùng không chỉ bởi hiệu quả mà còn nhờ cam kết từ Thái Minh trong việc cung cấp những sản phẩm an toàn cho sức khỏe người dân.

Được biết, theo khảo sát của Thời báo kinh tế Việt Nam, Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Vương Bảo và Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Tràng Phục Linh Plus đều có tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng rất cao, trên 90%. Dược phẩm Thái Minh đã có hơn 13 năm hoạt động và phát triển trong ngành dược phẩm tại Việt Nam. Kể từ khi thành lập, Thái Minh luôn chú trọng vào việc phát triển những sản phẩm chất lượng cao, an toàn và hiệu quả. Thành công này được xây dựng từ hệ thống sản xuất hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001 và ISO IEC 17025, cùng với đội ngũ nghiên cứu và phát triển chuyên nghiệp.

Dược phẩm Thái Minh đã không ngừng đầu tư vào các nghiên cứu khoa học để cải thiện chất lượng sản phẩm, đồng thời mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Thái Minh không chỉ tập trung vào chất lượng sản phẩm mà còn quan tâm đến các hoạt động cộng đồng, với nhiều dự án hỗ trợ y tế và giáo dục cho người dân, đặc biệt là ở các khu vực khó khăn.

Hỗ trợ cộng đồng là một phần không thể thiếu trong sứ mệnh phát triển bền vững của doanh nghiệp. Thái Minh mong muốn không chỉ cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng mà còn lan tỏa giá trị nhân văn, đồng hành cùng cộng đồng trong việc nâng cao đời sống và cải thiện điều kiện y tế, giáo dục cho người dân ở khắp mọi miền đất nước.

Vườn sâm Việt Nam của Dược phẩm Thái Minh tạo sinh kế cho bà con dân tộc thiểu số tại Sìn Hồ, Lai Châu

Doanh nghiệp đã đề ra chiến lược phát triển dựa trên ba yếu tố chính: chất lượng, sáng tạo và cộng đồng. Về chất lượng sản phẩm, Dược phẩm Thái Minh luôn cam kết mang đến những sản phẩm có chất lượng cao, được nghiên cứu bài bản, sản xuất từ nguyên liệu an toàn và qua quá trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Điều này giúp công ty tạo dựng lòng tin từ người tiêu dùng và duy trì vị thế trên thị trường. Năm 2023, Dược phẩm Thái Minh lọt top 10 doanh nghiệp Dược Việt Nam uy tín là minh chứng cho sự ủng hộ lớn lao của hàng triệu khách hàng trên cả nước.

Chứng nhận Thương hiệu Quốc gia là minh chứng rõ ràng cho sự nỗ lực đổi mới và tinh thần tiên phong của Thái Minh trong việc khẳng định uy tín và chất lượng. Sự công nhận này không chỉ là thành tựu của công ty mà còn là niềm tự hào của ngành dược phẩm Việt Nam, góp phần khẳng định vị thế hàng hóa và dịch vụ Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Các sản phẩm thực phẩm trên không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

