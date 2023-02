'Dưới bóng cây hạnh phúc' tập 19: Danh bị mẹ vợ làm bẽ mặt

Trong Dưới bóng cây hạnh phúc lên sóng tối nay, ông Công (NSND Quốc Trị) giận Son (Kim Oanh) sau sự việc cô uống rượu say. Vì vậy, việc chăm sóc ông do con dâu thứ là Tuyết (Kiều My) tạm thời đảm nhận.

Tuyết không may vấp ngã khi mang cháo cho bố chồng. Đúng lúc này, mẹ đẻ Tuyết tới thăm thông gia, chứng kiến cảnh con gái vất vả nên mắng con rể.

"Trời ơi, con có làm sao không? Nhà bao nhiêu người không ai làm mà để con phục vụ như giúp việc thế này hả?", mẹ Tuyết nói ngay khi nhìn thấy con gái bị ngã.

Thấy mẹ vợ, Danh chưa kịp giải thích đã bị bà mắng: "Từ bé tới lớn, tôi không cho nó động tay vào bất cứ việc gì mà anh để nó vất vả thế à?".

Ở một diễn biến khác, Tố (NSƯT Bùi Như Lai) đụng mặt Tơ (Lương Thanh) khi công an bắt được cô vì tội lừa đảo.

Tơ bị các nạn nhân mắng chửi thậm tệ, đòi lao vào đánh chết nhưng Tố đã can ngăn kịp thời. Thấy thái độ của Tố, Tơ liền xin lỗi anh.

Cũng trong tập này, Tố và Nhài (Thạch Huyền) có hiểu nhầm chưa được giải quyết. Thấy Tố trốn tránh, Nhài nhất quyết đòi làm rõ mọi chuyện.

"Anh sợ mang tiếng vì bị gái lừa đúng không? Nếu anh không tìm sợi dây chuyền, tôi sẽ loan tin cho cả làng biết, anh là bạn trai của tôi và còn làm tôi có bầu", Nhài quát vào mặt Tố. Thấy vậy, Tố bỏ chạy.

Liệu Danh sẽ giải thích như thế nào với mẹ vợ? Diễn biến chi tiết tập 19 phim Dưới bóng cây hạnh phúc sẽ lên sóng tối nay, 17/2, trên VTV1.