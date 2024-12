Uhm Ki Joon nổi như cồn với vai Joo Dan Tae.

Hồi tháng 5, Uhm Ki Joon đã gửi thư cho người hâm mộ hé lộ về đám cưới trong tương lai của mình vào cuối năm tuy nhiên ngày cưới cụ thể cũng như danh tính cô dâu vẫn được giữ kín.

Theo Soompi, nam diễn viên sinh năm 1976 sẽ tổ chức lễ cưới riêng tư với một phụ nữ ngoài ngành giải trí tại một khách sạn ở Seoul, Hàn Quốc vào ngày 22/12 tới. Đại diện của nam chính Cuộc chiến thượng lưu cũng đã xác nhận thông tin trên. Hiện Uhm Ki Joon đang bận rộn với việc chuẩn bị cho lễ cưới và gửi thiệp mời đến đồng nghiệp và bạn bè thân thiết.

Uhm Ki Joon chấm dứt cuộc sống độc thân khi bước sang tuổi 49. Ảnh: Soompi

Uhm Ki Joon bắt đầu tham gia làng giải trí từ năm 1995 và tạo dựng tên tuổi gần 3 thập kỷ qua ở cả lĩnh vực nhạc kịch, kịch, phim truyền hình lẫn điện ảnh. Anh được biết đến rộng rãi nhờ hàng loạt vai diễn ấn tượng trong Defendant, Heart Surgeons, Little Women, The Escape of the Seven và đặc biệt là series The Penthouse cực kỳ nổi tiếng ở Việt Nam cũng như khắp châu Á với vai phản diện máu lạnh Joo Dan Tae.

Uhm Ki Joon có mối quan hệ thân thiết với các diễn viên Yoo Jun Sang, Min Young Ki, Kim Bup Rae. Họ thân thiết sau khi tham gia vở nhạc kịch The Three Musketeers năm 2009. Anh cũng là thành viên cuối cùng trong bộ tứ kết hôn ở tuổi U50.

Uhm Ki Joon trong "Cuộc chiến thượng lưu" (Nguồn: Vie One)

Quỳnh An - Theo Soompi