Dương Tử Quỳnh sẽ lồng tiếng cho robot Airazor. Tuy không xuất hiện trực tiếp trên phim nhưng việc nữ diễn viên giành giải Oscar tham gia diễn xuất bằng giọng nói trong bom tấn này cũng khiến các fan nức lòng chờ ngày Transformers: Rise of the Beasts (Transformers: Quái thú trỗi dậy) ra rạp.

Dương Tử Quỳnh và robot cô sẽ lồng tiếng trong 'Transformers: Quái thú trỗi dậy'.

Kể từ phần phim ra mắt vào năm 2007, Transformers đã thu về hơn 4,8 tỷ USD doanh thu toàn cầu, gia nhập vào hàng ngũ những thương hiệu phim ăn khách nhất hành tinh.

Trailer đầu tiên của Transformers: Quái thú trỗi dậy nhận tới hơn 238 triệu lượt xem trực tuyến trong vòng 24 giờ đầu tiên, con số vô cùng ấn tượng của một tác phẩm điện ảnh. Đối với fan của Transformers, bộ phim đang rất được chờ đợi khi mang đến câu chuyện mới mẻ về những quái thú dựa trên dòng truyện Beast Wars.

'Transformers: Rise of the Beasts' có chi phí sản xuất lên tới 200 triệu USD.

Tác phẩm hứa hẹn đưa khán giả vào một cuộc phiêu lưu đầy hoài cổ và phấn khích vòng quanh thế giới thập niên 1990 với các Autobots. Đồng thời, giới thiệu một phe Transformers hoàn toàn mới - the Maximals - tham gia với tư cách là đồng minh trong cuộc chiến bảo vệ trái đất. Cùng với đó là mối đe dọa từ kẻ nuốt chửng hành tinh Unicron.

Dàn diễn viên mới tham gia Transformers: Quái thú trỗi dậy gồm Anthony Ramos - đảm nhận vai cựu quân nhân Noah, Dominique Fishback trong vai nhà nghiên cứu Elena. Ngoài những nhân vật con người đã trở thành vai chính của loạt phim Transformers, một loạt các Autobots cả cũ và mới sẽ xuất hiện.

Phần phim tiếp tục có kỹ xảo hoành tráng.

Peter Cullen trở lại lồng tiếng cho Optimus Prime, Mirage do Pete Davidson của SNL lồng tiếng. Dương Tử Quỳnh (Everything Everywhere All At Once) sẽ lồng tiếng cho Maximal Airazor. Cuối cùng, thủ lĩnh của Maximals, Optimus Primal, sẽ được lồng tiếng bởi không ai khác ngoài Ron Perlman (Sons of Anarchy).

Nhân dịp phim công chiếu từ 9/6, CJ CGV Việt Nam dành tặng độc giả VietNamNet 2 cặp vé tại HN và 2 cặp vé tại TP.HCM dự buổi ra mắt phim vào tối 8/6 tới. Để có cơ hội nhận vé, xin vui lòng trả lời câu hỏi sau:

1. Dương Tử Quỳnh giành giải Oscar nhờ vai diễn trong phim nào?

A. Eternals

B. Everything Everywhere All at Once

C. Salt

Email xin gửi về địa chỉ: congdong@vietnamnet.vn với tiêu đề "Transformers - HN" (với độc giả tại Hà Nội) và "Transformers - SG" (với độc giả tại TP.HCM) kèm tên, địa chỉ, số điện thoại. Hạn chót nhận thư là hết ngày 6/6. BBT sẽ gửi thư thông báo cho độc giả may mắn nhận vé vào ngày 7/6.