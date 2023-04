Sau khi gây chấn động với tượng vàng Oscar dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc, Dương Tử Quỳnh đã có nhiều thời gian bên gia đình và người thân của mình. Đúng như lời hứa tại lễ trao giải Oscar 2023, nữ diễn viên đã mang tượng vàng về cho người mẹ 84 tuổi của mình.

Ngày 12/4, nữ diễn viên đăng tải hình ảnh mẹ cô vui mừng cầm trên tay tượng vàng Oscar lên trang cá nhân với lời nhắn: "Tôi đã đưa ông O (chỉ bức tượng vàng Oscar) về nhà rồi. Nếu không tình yêu, sự tin tưởng và ủng hộ của cha mẹ thì tôi không thể tiến xa được như ngày hôm nay. Con yêu bố mẹ rất nhiều".

Đáng chú ý hơn, Dương Tử Quỳnh cũng khiến người hâm mộ xúc động khi mang tượng vàng Oscar đi viếng mộ người cha quá cố của mình trong dịp Tết Thanh minh. Khoảnh khắc cô tự hào khoe với cha mình về “chiến tích” tại giải Oscar đã chạm đến trái tim nhiều khán giả. “Chắc chắn cha của cô ấy đang rất tự hào về con gái mình”, một tài khoản bình luận.

Trước đó, phát biểu tại buổi lễ trao giải, Dương Tử Quỳnh xúc động: “Tôi nhất định sẽ gửi điều tuyệt vời này cho mẹ tôi và tất cả những bà mẹ khác trên thế giới vì họ mới thực sự là những siêu anh hùng. Nếu không có họ thì sẽ không có chúng ta tại lễ trao giải đêm nay”.

Dương Tử Quỳnh là nữ diễn viên gốc Á đầu tiên giành được tượng vàng Oscar với vai diễn Evelyn Wang trong bộ phim Everything Everywhere All at Once (Cuộc chiến đa vũ trụ). Sau 4 thập niên hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh, Dương Tử Quỳnh góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như: Hồi ức của một Geisha, Ngọa hổ tàng long, Phong Vân 2, Hoắc Nguyên Giáp, Xác ướp 3: Lăng mộ Tần Vương, Con nhà siêu giàu châu Á,…

Dương Tử Quỳnh trong phim 'Everything Everywhere All at Once'