Dustin Johnson dự Super Golf League: Quyền lực đồng tiền và dầu mỏ

Cuộc nổi loạn của Johnson

Cần bao nhiêu tiền để thuyết phục một ngôi sao tham dự Super Golf League? 125 triệu USD? Xong! Đó là tấm séc mà Quỹ Đầu tư Công, quỹ tài sản có chủ quyền của Saudi Arabia, trả cho Dustin Johnson để anh chấp nhận rời bỏ PGA Tour.

Johnson phản bội PGA Tour để gia nhập giải đấu của Saudi Arabia

Super Golf League, hoặc LIV Golf, bằng mọi giá cần một ngôi sao có thể tỏa sáng cho sự kiện mới sẽ khởi tranh tuần tới tại Centurion, London. Nếu đó là một người Mỹ thì càng tốt, vì tính biểu tượng trong cuộc chiến quyền lực giữa phương Đông và Tây.

Và Dustin Johnson xuất hiện, quân bài hoàn hảo cho Super Golf League. Vào tháng Hai, anh đưa ra tuyên bố khi cuộc xung đột giữa hai tổ chức golf đang tăng nhiệt độ: "Đã đến lúc chấm dứt sự đầu cơ. Tôi hoàn toàn cam kết với PGA Tour".

Trong bốn tháng, anh từ đồng minh trở thành kẻ nổi loạn. Johnson là nhân vật vĩ đại của Super League sắp diễn ra cùng với Sergio García, một kẻ chạy trốn khác, tuy nhiên, chưa bao giờ giấu bài của mình. Cả hai đều nổi bật trong danh sách 42 người tham gia (còn 6 người chưa được xác nhận), trong đó các tay golf kỳ cựu được trộn lẫn với những vận động viên từ các quốc gia khác (châu Âu và châu Á) và một số người nghiệp dư.

Viên ngọc quý trên vương miện là Johnson, hiện đứng hạng 13 thế giới, sở hữu 24 chiến thắng PGA Tour, mà lần gần nhất là The Masters 2020, major thứ hai mà anh giành được sau U.S. Open 2016.

Một tài năng tuyệt vời, luôn dũng cảm để tấn công, Johnson nổi bật từ khi anh còn là một thiếu niên thi đấu với những người lớn tuổi. Hiện nay, anh là một golfer đầy lạnh lùng, hầu như không có cử chỉ mạnh khi đưa bóng vào hố lỗ hoặc đánh trượt. "Tôi không bao giờ có thể thi đấu lạnh lùng như anh ấy", Jon Rahm nói về đồng nghiệp.

Tài năng và tính cách giúp Dustin giữ vị trí số 1 thế giới trong 135 tuần, thành tích tốt thứ ba trong lịch sử bảng xếp hạng, ra đời năm 1986, sau 683 tuần của Tiger Woods và 331 của Greg Norman - huyền thoại người Australia hiện làm đại sứ cho Super Golf League.

Hành trình của một ngôi sao

Con đường lên đến đỉnh cao tương đối quanh co đối với Dustin Johnson. Năm 2012, anh bị đình chỉ sau khi xét nghiệm dương tính với cocaine, mặc dù lý do không được công khai. DJ - biệt danh của Johnson, nhớ The Masters và nói rằng anh đã bị tai nạn môtô nước - (anh sở hữu du thuyền và có một số loại thuyền cá nhân).

Tiger Woods khoác áo khoác chiến thắng The Masters năm 2020 cho Johnson

Hai năm sau, Johnson thêm một lần dương tính với cocaine bản án anh nhận là cấm thi đấu 6 tháng. Đây là lần thứ 3 anh xét nghiệm dương tính ma túy, nếu tính cả trường hợp dương tính cần sa năm 2009.

"Tôi sẽ tận dụng thời gian này để tìm kiếm sự trợ giúp của chuyên gia nhằm đối mặt với những khó khăn cá nhân nhất định", DJ tâm sự vào thời điểm ấy. "Bằng cách dành thời gian và nguồn lực cần thiết để cải thiện sức khỏe tinh thần, thể chất và ổn định cảm xúc, tôi tự tin rằng mình sẽ chuẩn bị tốt hơn trong việc thể hiện hết tiềm năng của mình và trở thành một nhà vô địch mạnh mẽ hơn".

Từ án phạt ấy nổi lên một tay golf mới, người chiến thắng các giải major là lên số 1 thế giới. Anh trai Austin là caddie của Dustin, anh có hai con với Paulina Gretzky, con gái của huyền thoại khúc côn cầu trên băng người Canada. Gia đình sống trong một biệt thự sang trọng bên cạnh một cầu cảng, nơi du thuyền của cập bến. Một người đàn ông dường như có tất cả những gì tốt đẹp trong cuộc sống.

Dustin Johnson chinh phục nhiều kỷ lục, nhưng đôi khi hài lòng với một vị trí danh dự, vị trí thứ 21 trong số những golfer vĩ đại nhất, thay vì nghiến răng hướng tới vinh quang mới.

Màn trình diễn của Johnson tại The Masters 2020 là hình ảnh về một golfer xuất sắc, khi anh đánh tổng cộng 268 gậy, ghi tổng điểm gậy -20, xô ngã kỷ lục của Tiger Woods (1997) và Jordan Spieth (2015), với cùng điểm -18.

Sức mạnh đồng tiền tác động đến quyết định của Johnson

Chờ PGA Tour đưa ra hình thức kỷ luật

Ở Augusta năm 2020, Tiger Woods khoác lên chiếc áo xanh lá cây cho người chiến thắng chắc chắn là bầu không khí tuyệt vời nhất đối với Johnson, vốn bị ví von là "vận động viên robot. Nhiều tháng sau, anh gây ra tranh cãi khi từ bỏ Thế vận hội Tokyo vì lịch không phù hợp.

Sự khinh thường của một số người đối với sự kiện Olympic vĩ đại không phải là một hình ảnh tốt cho môn golf nói chung. Nhưng Johnson không xem đó là điều quan trọng.

Giờ đây, Johnson là nhân vật chính của vụ tranh cãi khác khi gia nhập Super Golf League và gác lại sự kiện RBC Canadian Open (thuộc PGA Tour), được tổ chức bởi một trong những nhà tài trợ của anh, Ngân hàng Hoàng gia Canada. Phía ngân hàng cũng quyết định cắt hợp đồng với anh vì vấn đề này.

Điều đó không ảnh hưởng nhiều đến tay golf đã tích lũy được 74,2 triệu USD tiền thưởng từ các sự kiện nước Mỹ, chưa tính các hợp đồng quảng cáo.

PGA Tour thông báo "các biện pháp kỷ luật" đối với việc Johnson nổi loạn, cùng những người khác tham dự Super Golf League. Dù bất kỳ hình phạt nào được đưa ra cũng sẽ không làm cho họ bị rỗng túi.

Thiên Thanh