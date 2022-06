Ngày 14/6, Bí thư huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) cho biết, đã đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Trương Văn Gương (Chủ tịch xã Thành Mỹ) để làm rõ thông tin ông này có quan hệ bất chính và bị đánh ghen tại phòng làm việc.

Một lãnh đạo xã Thành Mỹ xác nhận với VietNamNet sự việc xảy ra vào khoảng 13h45 ngày 12/6. Khi đó, chồng bà H. (Chủ tịch Hội phụ nữ xã) cùng một số người thân trong gia đình đã đến trụ sở UBND xã, vào phòng ở của nhà hội trường phía sau.

Biết vợ cùng ông Gương đang ở trong phòng, chồng bà H. đập cửa kính, đồng thời quay clip để làm bằng chứng. Nội dung đoạn clip cho thấy, khi phát hiện sự việc bị phát hiện, ông Gương và bà H. trong tình trạng không mặc quần áo...

Ảnh được cho là ông Gương và bà H. đang trong phòng của nhà hội trường xã (ảnh cắt từ clip)

Ông Gương sau đó bị nhóm người đến đánh ghen tấn công khiến phải vào viện điều trị.

Sự việc Chủ tịch xã Thành Mỹ Trương Văn Gương “tòm tem” với Chủ tịch Hội phụ nữ xã ngay tại trụ sở làm việc bị chồng bắt quả tang gây xôn xao dư luận. Người chồng sau đó đã làm đơn tố cáo và gửi bằng chứng tới các cấp lãnh đạo của huyện.

Tối 10/7/2021, bà L. Nguyễn Thị L. (42 tuổi, trú tại khu phố 6, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, Quảng Trị) đang ngồi trên xe máy của mình và nói chuyện qua lại với ông Lê Văn Linh (43 tuổi, trú tại xã Gio Sơn) tại tuyến đường liên thôn thuộc thôn Lại An (xã Gio Mỹ).

Lúc đó, bà L. bất ngờ bị 3 người phụ nữ và 2 người đàn ông lao đến khống chế, đánh đập. Nhóm người lột mũ bảo hiểm, áo quần trên người bà L. và quay clip tung lên mạng xã hội. Trong khi đó, 2 người đàn ông trong nhóm cản trở những người dân có ý định can ngăn vụ việc. Chỉ khi Công an xã Gio Mỹ tới can thiệp, sự việc mới chấm dứt.

Đến ngày 17/7/2021, bà L. đã gửi đơn đến Công an huyện Gio Linh để tố giác hành vi bắt giữ người và làm nhục người khác đối với Bùi Thị Trang (SN 1981), Bùi Thị Nhung (SN 1983) và Lê Thị Quỳnh Nhi (SN 2003, cùng trú tại xã Gio Sơn, huyện Gio Linh).

Theo bà L., sau đó nhóm người đánh ghen đã liên hệ với gia đình bà để hòa giải mâu thuẫn và bồi thường 50 triệu đồng nhằm bù đắp tổn thất đã gây ra cho bà.

Đến ngày 24//9/2021, Công an huyện Gio Linh cho biết đã ra quyết định không khởi tố vụ án đánh ghen làm nhục xảy ra trên địa bàn do phía bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố.

Cán bộ công an bị bắt quả tang ngoại tình

Tại TP.HCM, hồi tháng 9/2020, Chánh văn phòng UBND TP.HCM Hà Phước Thắng đã phải chủ trì buổi họp báo định kỳ, trả lời các vấn đề báo chí quan tâm, trong đó có vụ việc liên quan đến cán bộ Công an quận 10 quan hệ bất chính.

Thời điểm đó, ông Huỳnh Quang Tuyến (Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM) cho biết, Công an TP đã tạm đình chỉ công tác Thượng tá Hoàng Thanh Hà liên quan đến vụ việc quan hệ bất chính với đồng nghiệp cấp dưới.

Trước đó, ngày 27/8/2020, một tài khoản trên mạng xã hội lan truyền thông tin việc Thượng tá Công an quận 10 bị bắt quả tang khi đang ở chung phòng với nữ đồng nghiệp là trung uý N. (cũng đang công tác tại Công an quận 10).

Người bắt quả tang vụ việc chính là chồng Trung uý N. (cũng là cán bộ Công an) sau đó đã gọi điện cho người thân của Thượng tá Hà đến chứng kiến.

Thời điểm tháng 7/2019, Đội trưởng Đội tàng thư căn cước công an, Công an tỉnh Trà Vinh cũng bị bắt quả tang "quan hệ" với người phụ nữ có chồng trong quán cà phê sân vườn.

Theo trình bày của anh N.T.T. (36 tuổi, ngụ TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh), tối 5/5/2019, anh nhận được tin vợ là Đ.T.K.C. cùng ông Trần Văn S. (Đội trưởng Đội tàng thư căn cước công an, thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, PC06 Công an tỉnh) vào 1 quán cà phê sân vườn ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Anh T. đã bắt quả tang vợ và cán bộ công an đang trong tình trạng không mảnh vải che thân nên đã lấy điện thoại quay clip và tấn công cả vợ và nhân tình của vợ, rồi làm đơn tố giác hành vi của ông S.

Kết quả xác minh cho thấy, việc anh T. tố cáo ông S. và vợ anh có quan hệ bất chính và bị bắt quả tang ngày 5/5/2019 là đúng. Ông S. đã bị giáng chức từ Đội trưởng xuống làm Đội phó, bị cách chức Bí thư chi bộ.

T.Nhung (tổng hợp)