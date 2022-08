Eisai Việt Nam góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị bệnh Alzheimer

Eisai hiện có quan hệ hợp tác chiến lược với một số đơn vị như Biogen Inc., Đại học London và Merck. Mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Eisai và Biogen Inc đã bắt đầu từ những năm 2014, tập trung vào việc nghiên cứu phương pháp hiệu quả, an toàn nhằm điều trị chứng sa sút trí tuệ. Eisai và University College London (UCL) đã hợp tác từ những năm 1990 về nhiều vấn đề liên quan đến thoái hoá thần kinh. Năm 2012, Viện thần kinh học của UCL đã cùng Eisai thành lập liên minh nghiên cứu kháng thể để điều trị Alzheimer. Eisai châu Âu rất nỗ lực hợp tác với các tổ chức học thuật trong nghiên cứu y khoa (Nguồn: Eisai châu Âu - eisai.eu) Trong những năm gần đây, Eisai đã có thoả thuận hợp tác chiến lược toàn cầu với Merck, một hãng dược hàng đầu trong lĩnh vực ung thư. “Ông lớn” trong lĩnh vực ung thư Merck đã bắt tay cùng Eisai Qua các dự án hợp tác ở quy mô quốc gia và thế giới, Eisai đã khẳng định sự chuyên nghiệp, năng lực nghiên cứu vượt trội trong lĩnh vực bệnh sa sút trí tuệ cũng như tinh thần đóng góp vì người bệnh, vì cộng đồng theo đúng triết lý “hhc” của tập đoàn này.