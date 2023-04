Sáng 28/4, Lễ công bố và trao Giải thưởng Sao Khuê đã diễn ra tại Nhà hát Ca Múa Nhạc Quân đội, Hà Nội. Quay trở lại với “đấu trường” danh giá của làng công nghệ thông tin (CNTT), Elcom tiếp tục giữ vững phong độ, vượt qua hàng trăm đề cử để ghi danh với hai hệ thống thuộc dòng sản phẩm chiến lược mảng Giao thông thông minh và Chuyển đổi số.

Sao Khuê là giải thưởng uy tín hàng đầu do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức hằng năm để tôn vinh các giải pháp, sản phẩm CNTT xuất sắc nhất. Tại mùa giải thứ 20 này, Cân tải trọng tự động eWIM và Giám sát an ninh trật tự EPSS của Elcom lần lượt được xướng tên.

Đại diện Elcom nhận Giải thưởng Sản phẩm, giải pháp công nghệ số tiêu biểu cho Hệ thống Kiểm soát tải trọng xe tự động eWIM

Được biết, kế thừa AI Vision - một trong những công nghệ lõi, chuyên sâu mà Elcom làm chủ - Hệ thống Giám sát an ninh trật tự EPSS đã xuất sắc ghi danh tại Hạng mục Các dịch vụ, giải pháp công nghệ tiên phong. Đây là sản phẩm nằm trong hệ sinh thái giải pháp chuyển đổi số cùng với Trung tâm Điều hành thông minh IOC, Nền tảng Dữ liệu dùng chung, Hệ thống khác (Social Listening, AI Chatbot, ITS nội độ…) được Elcom nghiên cứu, phát triển trong những năm trở lại đây và đang đẩy mạnh triển khai thị trường thời gian tới.

EPSS tập trung giải quyết bài toán về việc xử lý lượng dữ liệu video “khổng lồ" của các tỉnh/thành hiện nay. Hầu hết các địa phương đều đã lắp đặt hệ thống quan sát bằng hình ảnh (camera) trên địa bàn nhằm theo dõi, giám sát an ninh trật tự các khu cư dân, khu vực công cộng và các khu vực trọng yếu.

Có một thực tế là số lượng camera này rất lớn, lên tới hàng chục nghìn camera mỗi tỉnh/thành. Các camera cũng được quản lý phân mảnh theo các quận/huyện/phường/xã địa phương và hầu như chỉ có tác dụng lưu trữ để khi có sự kiện truy xuất tìm kiếm thủ công.

Nhằm tận dụng nguồn video có giá trị này, Elcom chia sẻ đã phát triển Hệ thống Giám sát an ninh trật tự EPSS, ứng dụng công nghệ AI Vision, IoT, Big Data để kết nối và quản lý tập trung các camera, sẽ tối ưu về lưu trữ, mở rộng khả năng phân tích. Bởi vậy, hệ thống có khả năng phát hiện sớm các vấn đề về an ninh trật tự, hỗ trợ các cơ quan chức năng kịp thời xử lý, góp phần mang lại cuộc sống an ninh và an toàn hơn cho người dân.

Đại diện Elcom nhận Giải thưởng Sản phẩm, giải pháp công nghệ số tiên phong cho Hệ thống Giám sát an ninh trật tự

EPSS gây ấn tượng với Hội đồng Giám khảo nhờ độ chính xác cao do được Elcom huấn luyện các AI Model bằng lượng dữ liệu video thu thập tại các dự án khác trên khắp cả nước, trong hơn một thập kỷ qua. Hệ thống này cũng đã và đang được Elcom triển khai hiệu quả tại một số tỉnh thành như Thanh Hoá, Bắc Ninh, Yên Bái, Quảng Ninh…

Bên cạnh đó, tiếp tục khẳng định năng lực của mình ở mảng Giao thông thông minh, Hệ thống Cân tải trọng xe tự động eWIM của Elcom góp mặt tại hạng mục Các sản phẩm, giải pháp số xuất sắc. Elcom đã triển khai hơn 130 làn cân cả nước, mỗi ngày ghi nhận và xử lý trung bình 400.000 lượt xe qua lại.

Hệ thống cũng đã tích hợp tính năng phạt nguội, sẵn sàng trở thành cánh tay đắc lực cho lực lượng chức năng xử lý vi phạm, giúp tối ưu nguồn nhân lực so với loại hình cân tải trọng truyền thống.

Ngoài ra, việc tự động hoá quy trình như trên còn giúp quản lý được toàn bộ lượng xe di chuyển 24/7 với độ chính xác trong nhận diện và xử lý hành vi vi phạm lên tới 98%, kiểm soát dứt điểm tình trạng xe quá tải đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ sở hạ tầng của nhiều tuyến đường với nguy cơ gây tai nạn giao thông cao hiện nay.

Theo Elcom, hai sản phẩm đạt giải Sao Khuê năm nay nằm trong hệ sinh thái giải pháp mà Elcom không ngừng cải tiến dựa trên nền tảng công nghệ mới nhất để kiến tạo một cuộc sống an toàn hơn, với những trải nghiệm thuận tiện và hiện đại nhất cho người dân Việt.

Thanh Hà