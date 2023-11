Cú 'vạ miệng' mới đây của tỷ phú Elon Musk có thể sẽ khiến mạng xã hội X bị thiệt hại nặng nề.

Các công ty công nghệ lớn như Apple và IBM đã tuyên bố từ chối quảng cáo trên mạng xã hội X. Ngoài ra, các hãng phim đình đám như Disney, Warner Bros, Discovery, Paramount, Sony Pictures và Lionsgate cũng sẽ đình chỉ các chiến dịch quảng cáo trên mạng xã hội này.

Động thái trên diễn ra sau khi tỷ phú Elon Musk đã đăng tải bình luận 'Bạn đã nói sự thật trung thực' bằng tài khoản của mình vào ngày 15/11 bên dưới bài đăng của một người dùng cho rằng cộng đồng Do Thái ủng hộ 'sự căm ghét đối với người da trắng'.

Ngoài ra, ngày 16/11, tổ chức phi lợi nhuận Media Matters for America đã tuyên bố rằng các quảng cáo của Apple, IBM, Amazon và Oracle trên mạng xã hội X đang được đặt bên cạnh các bài đăng 'có tính chất cực hữu'.

Chính phủ Mỹ đã lên tiếng chỉ trích Elon Musk vì phát ngôn về người Do Thái. Thư ký báo chí Nhà Trắng Andrew Bates cho biết: 'Không thể chấp nhận được việc lặp lại những lời dối trá ghê tởm đằng sau hành động bài Do Thái chết người nhất trong lịch sử Mỹ vào bất kỳ lúc nào, chưa đầy 1 tháng sau sự kiện tang thương nhất đối với người Do Thái kể từ Holocaust'.

Ông nói thêm rằng Mỹ lên án mạnh mẽ 'việc thúc đẩy lòng căm thù bài Do Thái và phân biệt chủng tộc ghê tởm đi ngược lại các giá trị cốt lõi'.

Bản thân ty phú Elon Musk phải đối mặt với phản ứng dữ dội của công chúng sau khi 164 giáo sĩ Do Thái và các nhà hoạt động kêu gọi Apple, Google, Amazon và Disney ngừng quảng cáo trên mạng xã hội X do 'những quan điểm không phù hợp' của doanh nhân này. Các nhà hoạt động nhân quyền cũng đã kêu gọi Apple và Google loại bỏ X khỏi nền tảng của họ.

Phản ứng trước vụ việc, Giám đốc điều hành mạng xã hội X Linda Yaccarino cho biết họ luôn phản đối 'sự phân biệt đối xử với mọi người' và cũng chống lại những biểu hiện của chủ nghĩa bài Do Thái.

Phản ứng của Elon Musk còn dữ dội hơn. Vị tỷ phú viết trên tài khoản của mình: 'Trong tích tắc, ngay khi tòa án mở cửa vào thứ Hai, Tập đoàn X sẽ đệ đơn kiện chống lại Media Matters và tất cả những bên tham gia vào cuộc tấn công nhằm vào công ty chúng tôi'.

(theo Axios)