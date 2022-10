'Em yêu, đừng sợ' cấm khán giả dưới 18 tuổi xem vì cảnh nóng táo bạo

Don’t Worry Darling lấy bối cảnh cuộc sống của giới trung lưu và thượng lưu Mỹ những năm 1950, khi xã hội Mỹ chìm trong những rối ren và bất ổn. Cặp vợ chồng Alice (Florence Pugh thủ vai) và Jack (Harry Styles thủ vai) có một cuộc sống tưởng chừng hạnh phúc cho tới khi Alice phát hiện ra những bí mật lẩn khuất sau chuyện kinh doanh của Jack trong tổ chức mang tên Victory Project. Những sự việc kỳ lạ liên tục xảy ra với cộng đồng xung quanh họ, niềm tin và hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của Alice và Jack cũng sụp đổ.

Ngay khi ra mắt trailer, Don’t Worry Darling đã gây chú ý với nhiều phân cảnh kịch tính gây sốc và tất nhiên không thể bỏ qua những cảnh nóng hừng hực giữa Florence Pugh và Harry Styles. Trái với tựa đề lãng mạn, Don’t Worry Darling là tác phẩm tâm lý - giật gân căng thẳng nhưng cũng vô cùng nóng bỏng. Phim gây chú ý khi ra mắt tại LHP Venice đầu tháng 9 vừa qua ở hạng mục Không tranh giải.

Cảnh nóng của Florence Pugh và Harry Styles trong phim.

Ở vai trò đạo diễn, diễn viên Olivia Wilde - bạn gái của diễn viên Harry Styles đã thách thức bản thân với một tác phẩm tâm lý - bí ẩn nặng đô, với sự điên cuồng và bí mật chồng chất để tạo ra một câu chuyện có sức nặng đáng kể. Bên cạnh đó, cốt truyện lớp lang, cách thể hiện độc đáo cùng sự táo bạo trong việc sử dụng cảnh nóng của Olivia Wilde khiến Don’t Worry Darling trở thành tác phẩm kịch bản gốc rất đáng mong chờ của Hollywood trong năm nay.

Ngoài Florence Pugh, Harry Styles và Olivia Wilde, phim còn có sự góp mặt của Chris Pine và Gemma Chan. Được ví như Gone Girl (Cô gái mất tích) hay Girl on the Train (Cô gái trên tàu) phiên bản kinh dị hơn, nóng bỏng hơn, Don’t Worry Darling là sự hòa trộn giữa nhiều yếu tố: giật gân, căng thẳng tột cùng, nhưng cũng rất đỗi “nóng mắt”, kích thích.

Olivia Wilde (trái) - đạo diễn của phim cũng góp một vai trong 'Don't Worry Darling'. Tuy nhiên có nhiều tin đồn về mâu thuẫn cạch mặt nhau giữa Olivia Wilde và Florence Pugh.

Tại Việt Nam, phim chính thức ra rạp từ 7/10. Toàn bộ cảnh nóng trong Don't Worry Darling được giữ nguyên nhưng phim bị dán nhãn NC18, nghiêm cấm khán giả dưới 18 tuổi vào rạp.