ePass nỗ lực mang lại trải nghiệm tốt hơn đến khách hàng

Đặt ngưỡng cảnh báo số dư để nhắc nhở khách hàng

- Thưa ông, việc liên thông giữa 2 nhà cung cấp dịch vụ hiện nay như thế nào? VDTC đã có những biện pháp gì để đảm bảo chất lượng tại các trạm do VDTC vận hành?

Kết nối liên thông giữa hai nhà cung cấp dịch vụ là VETC và VDTC đã hoàn thành từ ngày 23/12/2020, cho phép tất cả các phương tiện khi đã đăng ký dán thẻ (ePass hoặc VETC) và tài khoản đã nạp đủ tiền sẽ lưu thông bình thường qua các trạm thu phí tự động không dừng trên toàn quốc.

Tại các Trạm VDTC vận hành đã được áp dụng các công cụ giám sát và hậu kiểm tự động lên 90% đảm bảo thời gian xử lý sai lệnh khi khách hàng qua trạm và chuyển tiền cho BOT trước 3pm hàng ngày theo đúng quy định trong hợp đồng dịch vụ.

Tốc độ xe qua trạm nhanh gấp 3 lần so với KPI do ePass ứng dụng công nghệ tính cước theo thời gian thực OCS từ mạng thông tin di động

VDTC đã áp dụng hệ thống quản trị kỹ thuật đảm bảo 4 KPI của TCĐBVN (KPI đọc thẻ đạt 99,8/98% và nhận diện biển số 99,3/91% cao hơn yêu cầu của TCĐBVN)

- Sau 1 năm rưỡi khai trương dịch vụ, chất lượng khách hàng của ePass hiện nay như thế nào?

Hiện nay, VDTC ghi nhận hơn 1,5 triệu khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ. Tỷ lệ giao dịch ETC qua các trạm trung bình từ 20% lên đến 60% đến thời điểm hiện tại sau khi ePass có mặt. Tỉ lệ các phương tiện sử dụng dịch thu phí không dừng tại trạm thu phí do ePass vận hành trung bình 60% có trạm lên đến 83%.

Hiện tại có 8 kênh nạp tiền Momo, ViettelPay, Bankplus, VNPay, thẻ nội địa, thẻ quốc tế, Mobile Banking (tất cả các ngân hàng có thể nạp tiền), kênh tiền mặt tại trạm giúp cho chủ phương tiện dễ dàng trong việc nạp tiền để sử dụng dịch vụ.

Ngoài ra chủ phương tiện có thể liên kết ứng dụng Viettelpay, Viettel Money với tài khoản giao thông, do vậy không cần đảm bảo số dư trong tài khoản giao thông và tiêu dùng bình thường vào việc khác tương tự như các ví điện tử, tài khoản ngân hàng số.

Chúng tôi đã đặt ngưỡng cảnh báo số dư tài khoản để nhắc nhở khách hàng đảm bảo đủ tiền khi lưu thông qua các trạm thu phí ETC, sắp tới sẽ có cảnh báo khi khách hàng lưu thông trên các tuyến thông qua giọng nói dựa trên ứng dụng location based của mạng di động.

Nhiều giải pháp hỗ trợ chủ xe, nâng cao chất lượng dịch vụ

- Theo phản ánh của một số chủ xe, phương tiện chưa đăng ký dịch vụ nhưng đã có thông tin đăng ký dịch vụ ePass. Ông giải thích gì về vấn đề này?

Các thủ tục, quy trình đăng ký dịch vụ của ePass tuân thủ theo quy định của Nhà nước nhằm đảm bảo quyền lợi và đảm bảo bảo mật thông tin của khách hàng. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp phản ánh về việc chính chủ không đăng ký dịch vụ nhưng đã có thông tin đăng ký. Các trường hợp này đã xảy ra và sẽ tiếp tục xảy ra trong thời gian tới.

Lý do thì có rất nhiều, tập trung nhiều vào các trường hợp: chủ phương tiện cho mượn/thuê xe, người lái xe đăng ký dịch vụ bằng thông tin, số điện thoại của người lái mà chủ phương tiện không nắm được thông tin; phương tiện đã đăng ký dịch vụ bởi chủ cũ sau đó được chuyển nhượng sang chủ mới mà chưa thay đổi biển số, không còn thẻ trên xe…

Đối với các trường hợp này, chúng tôi sẽ hỗ trợ chuyển chủ quyền sau khi xác nhận với chủ phương tiện cũ hoặc với người đứng tên đăng ký dịch vụ.

- Ông lý giải như thế nào về phản ảnh đăng ký thì dễ nhưng huỷ thì rất khó?

Tài khoản giao thông cũng là tài khoản sở hữu của một cá nhân/doanh nghiệp. Đặc biệt, đối với các tài khoản có tiền, VDTC cần thời gian kiểm tra giấy tờ đầy đủ, xác minh chủ tài khoản, giao dịch... để bảo vệ quyền lợi của khách hàng cũng như tránh khiếu nại, khiếu kiện trong tương lai. Các thông tin về thủ tục đăng ký, huỷ dịch vụ đều được công bố trên website. Vì vậy, khách hàng có thể tham khảo thông tin trước khi đến các điểm giao dịch để VDTC có thể hỗ trợ một cách nhanh chóng.

- Có ý kiến phản ánh về việc phải đi rất xa mới có thể huỷ được dịch vụ? Thông tin này có đúng không thưa ông?

Trước đây, do tỉ lệ đăng ký dịch vụ còn thấp (25% khi ePass bắt đầu cung cấp dịch vụ) nên chúng tôi tập trung vào việc phát triển dịch vụ (hơn 1.000 bưu cục, 300 siêu thị, hơn 20.000 nhân viên kinh doanh trên toàn quốc) và hỗ trợ khách hàng huỷ, chuyển chủ quyền tại trạm thu phí do VDTC quản lý để đảm bảo chất lượng xác thực hồ sơ, tài khoản của khách hàng.

Hiện nay, với yêu cầu bắt buộc dùng thu phí không dừng trên toàn quốc, để hỗ trợ và phục vụ khách hàng tốt nhất, ePass đã bố trí 1.100 điểm giao dịch phục vụ đăng ký dịch vụ và chuyển đổi chủ quyền. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các chủ phương tiện có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ. Ngoài ra, chúng tôi cũng bố trí nhân sự tại các trạm thu phí để hỗ trợ khách hàng nhanh nhất. Tất nhiên, với các trạm không phải do VDTC vận hành, chúng tôi cần có được sự nhất trí của bên quản lý trạm.

- Những vấn đề trên có phải nguyên nhân lý giải cho hiện tượng phương tiện đăng ký sử dụng dịch vụ của 2 nhà cung cấp dịch vụ cùng một lúc, dẫn đến việc qua trạm gặp lỗi không, thưa ông?

Theo quy định của Nhà nước, một phương tiện chỉ được đăng ký dịch vụ của 1 nhà cung cấp dịch vụ, khi muốn chuyển sang nhà cung cấp khác phải huỷ dịch vụ trước đó. Việc đăng ký cùng lúc 2 nhà cung cấp dịch vụ cho một phương tiện không chỉ vi phạm quy định trên mà còn gây khó khăn cho đơn vị vận hành trạm thu phí xác định phương tiện để tính cước và trừ tiền, và cũng là một trong số các nguyên nhân qua trạm không thành công.

Ngày 20/5/2022 VDTC đã có văn bản gửi TCĐBVN và VETC về việc có 25.000 xe dán thẻ ePass, tuy nhiên vẫn bị dán chồng thẻ eTag của VETC, luỹ kế đến thời điểm hiện tại là 35.000 phương tiện. Các phương tiện này có hồ sơ đầy đủ thông tin và có giao dịch qua trạm bằng ETC. Tuy nhiên, không hiểu vì một lý do nào đó mà khách hàng vẫn đăng ký được dịch vụ của nhà cung cấp còn lại và sử dụng được dịch vụ. Điều này cũng vi phạm thoả thuận giữa 2 nhà cung cấp dịch vụ trong việc kết nối liên thông vì chúng tôi đã thoả thuận bắt buộc phải kiểm tra khách hàng trước khi đăng ký dịch vụ, tránh việc đấu trùng làm ảnh hưởng đến trải nghiệm khi qua trạm của khách hàng. VDTC hiện đang thực hiện rất nghiêm túc việc này.

- Vậy hiện tượng các xe không qua được trạm sẽ giải quyết thế nào để tránh ùn ứ?

Xe không qua được trạm phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Hệ thống thu phí tự động không dừng ngoài thẻ ra còn phụ thuộc vào xử lý Backend (hệ thống tính cước và quản lý dữ liệu tập trung); thiết bị đầu cuối tại Frontend (hệ thống nhận diện phương tiện tại trạm); kỹ năng nhân sự vận hành, truyền dẫn, nguồn điện, phần kết nối liên thông; ý thức của người tham gia giao thông (bảo quản thẻ, duy trì khoảng cách 8m với xe phía trước và đảm bảo tốc độ 30km/h khi lưu thông qua trạm)…

Do vậy có thể nói xe không qua được trạm có nhiều nguyên nhân và chúng tôi đang phối hợp với các bên để khắc phục, đảm bảo việc thu phí không dừng thuận tiện nhất cho khách hàng.

- Khi chính thức áp dụng thu phí không dừng trên toàn quốc, nhu cầu đăng ký dịch vụ tăng cao và sẽ còn nhiều vướng mắc cần giải quyết, VDTC có những phương thức nào để hỗ trợ khách hàng?

Các chủ phương tiện khi có nhu cầu đăng ký dịch vụ, chuyển đổi chủ quyền có thể liên hệ qua tổng đài 19009080. Trong thời gian gần đây, vì nhu cầu dán thẻ ePass tăng cao, số lượng cuộc gọi lên tổng đài tăng từ hơn 3.000 cuộc gọi/ngày lên đến gần 20.000 cuộc gọi/ngày, chúng tôi đã bổ sung gấp ba số lượng nhân sự để tiếp nhận cuộc gọi, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Đối với khách hàng chưa quen với các thao tác nạp tiền, chúng tôi chủ động hướng dẫn nạp tiền trực quan qua trang web, fanpage, youtube:

- Hướng dẫn nạp tiền liên kết Viettelpay: https://www.youtube.com/watch?v=ZT1V_4MVMwY

- Hướng dẫn nạp tiền: https://www.youtube.com/watch?v=ZT1V_4MVMwY

Để đảm bảo quyền lợi, nâng cao trải nghiệm cho khách hàng trong dịp triển khai thu phí tự động 100% trên 8 tuyến cao tốc từ ngày 1/8/2022, VDTC luôn có lực lượng trực tiếp hỗ trợ tại trạm từ 1-20/8/2022 để đăng ký dịch vụ, hướng dẫn nạp tiền, xử lý sau bán,… giúp khách hàng có thể lưu thông thông suốt qua trạm.

- Sau rất nhiều nỗ lực để nâng cao dịch vụ, tiếp cận cũng như giữ chân khách hàng, ePass có đề xuất gì đến cơ quan chức năng để dịch vụ thu phí không dừng ngày càng phát triển, hướng đến trải nghiệm khách hàng nhiều hơn trong tương lai?

Mặc dù dịch vụ thu phí không dừng ETC đã được triển khai hơn 7 năm, tuy nhiên những tồn tại vẫn chưa được giải quyết triệt để dẫn đến ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng như xe đã dán thẻ, tài khoản đủ tiền nhưng không qua được trạm; xe đủ điều kiện đi vào làn ETC những phải dừng chờ xe phía trước do lỗi tài khoản xe trước không đủ tiền, hệ thống mất kết nối, lỗi đồng bộ...

Về việc này, công ty VDTC đã nhiều lần kiến nghị xây dựng bộ chỉ tiêu áp dụng chung thống nhất về vận hành hệ thống giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ, nhà đầu tư BOT để có thể giám sát, đánh giá được chất lượng dịch vụ thường xuyên liên tục, tương tự như các mạng Viễn thông và CNTT hiện nay. Việc này là cần thiết và cần triển khai gấp rút nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng, nâng cao trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ, nhà đầu tư BOT trực tiếp vận hành trạm.

Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi của khách hàng trong việc chủ động lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ phù hợp một cách thuận lợi, chúng tôi cũng mong muốn cơ quan nhà nước cần có quy định và cho phép việc áp dụng cơ chế đăng ký/hủy dịch vụ online và có kiểm soát, phát ngôn và truyền thông đúng đến các chủ phương tiện.

Minh Ngọc