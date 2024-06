1. Theo nhịp điệu của Dancing in the Dark, một trong những bản hit hay nhất mọi thời đại của Bruce Springsteen, 20.000 người hâm mộ Anh có mặt tại Frankfurt Arena đã hát đồng ca "Phil Foden's on fire".

Bài hát mà những CĐV chuyên nghiệp sáng tác vang lên đầy lạc quan khi trận đấu với Đan Mạch sắp bắt đầu. Nhưng khi trận đấu kết thúc, bầu không khí thay bằng nỗi thất vọng với tỷ số hòa 1-1 và lối chơi tệ hại của "Tam sư".

Chiến thuật của Southgate khiến Foden không thể hiện được nhiều

Những người yêu bóng đá đến từ Anh không muốn biết gì về các cầu thủ của mình và càng không muốn đề cập đến HLV Gareth Southgate. Thậm chí có một số tiếng la ó xuất hiện khi các cầu thủ tiến về khu khán đài chào CĐV.

"Chúng tôi luôn cần người hâm mộ. Tôi phải nói rằng họ rất ấn tượng trên khán đài, và tôi hoàn toàn có thể hiểu được sự thất vọng của họ với cách chúng tôi thi đấu", Southgate chán nản nói khi kết thúc trận đấu. Ông thừa nhận: "Đó là lỗi của tôi".

Tuyển Anh như không tồn tại. Trong sự mất phương hướng, tài năng của Foden, Jude Bellingham, Bukayo Saka và khả năng ghi bàn của Harry Kane bị chôn vùi bởi trận đấu tẻ nhạt, rời rạc. Mỗi người trong số họ chỉ biết cố gắng bằng sức cá nhân để tạo ra điều gì đó khi tập thể bất lực.

Sự nghèo nàn về ý tưởng chiến thuật đã hạ thấp vị thế của đội bóng được đánh giá là ứng viên số 1 cho danh hiệu EURO 2024.

2. Với 4 điểm, Anh gần như không bị đe dọa về suất vào vòng 1/8 EURO 2024. Ít nhất họ sẽ nằm trong nhóm 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Tuy nhiên, sự bồn chồn đã lắng đọng trong một tập thể mà lúc này dường như không biết mình đang làm gì.

Southgate sai lầm khi xếp Alexander-Arnold đá tiền vệ

Trong phòng họp báo ở Frankfurt, Southgate với lấy chai nước trong khi khuôn mặt thể hiện sự đau khổ của một người trở thành mục tiêu chỉ trích.

Southgate nhấp từng ngụm nước nhỏ trong khi lắng nghe những câu hỏi sắc bén từ báo chí Anh. Một trong số đó đi thẳng vào trọng tâm trong cách tiếp cận chiến thuật của ông trước Serbia và Đan Mạch.

0: Trận đấu với Đan Mạch là lần đầu tiên tuyển Anh không có mặt cầu thủ MU nào ở các giải lớn, kể từ bán kết EURO 1996 với Đức. Điều này chấm dứt chuỗi 56 trận liên tiếp có sự góp mặt của ngôi sao MU.

Họ hỏi ông về Alexander-Arnold, hậu vệ phải của Liverpool, đá tiền vệ trung tâm. Đây là phát minh mà Southgate áp dụng ở EURO để duy trì sơ đồ 4-3-3 vốn thất bại.

"Chúng tôi biết đây chỉ là một cuộc thử nghiệm, chúng tôi không có sự thay thế tự nhiên nào cho Kalvin Phillips, nhưng chúng tôi đang thử một số người khác. Hiện tại, Anh không hoạt động như mong muốn, đó là điều chắc chắn", Southgate thừa nhận.

Việc ám chỉ Phillips gây bất ngờ cho giới báo chí Anh, bởi chính Southgate loại cầu thủ ra khỏi danh sách, khi cho rằng anh không đủ sức khỏe.

3. Ở Anh, cuộc tranh luận về sự thiếu vắng không chỉ tập trung vào Phillips. Lối đá thiếu sáng tạo trong trận 2 trận đầu tiên khiến Southgate chịu chỉ trích khi loại Jack Grealish, Raheem Sterling và Marcus Rashford.

Southgate luôn bị cho là xây dựng đội hình dựa trên tên tuổi của cầu thủ hơn là màn trình diễn của họ. Ông vừa tự trách mình.

Rice không nhận được sự hỗ trợ như khi có Phillips bên cạnh ở EURO 2020

"Đội làm việc không hiệu quả và đó là trách nhiệm của tôi. Tôi đang kiểm soát và tôi phải tìm giải pháp. Các cầu thủ đang cống hiến mọi thứ. Chúng tôi chuyền bóng không hiệu quả và để thủng lưới quá dễ dàng", ông lý giải về lối chơi kém trước Đan Mạch.

"Áp lực mà đội tạo ra không đủ mạnh và điều đó đã gây ra vấn đề cho chúng tôi. Đội phải tìm cách linh hoạt hơn", Southgate tiếp tục phân tích. "Những cầu thủ này không thiếu nỗ lực, nhưng chúng tôi cần tìm thêm chất lượng".

Southgate, người tuyên bố rời cương vị nếu Anh không giành danh hiệu, dự kiến sẽ thay đổi từ trận cuối vòng bảng. "Chúng tôi thất vọng với mức độ hiệu suất của 2 trận vừa qua, giờ đây đội phải phân tích một cách sâu sắc và giải quyết các vấn đề chúng tôi gặp phải".

Giải pháp mới bắt đầu từ việc không để Alexander-Arnold đá tiền vệ nữa. Vị trí của anh sẽ được trao cho những chàng trai trẻ Kobbie Mainoo (MU) hoặc Wharton (Crystal Palace).

EURO 2024 không dành cho những phát minh. Ít nhất là trường hợp Southgate và Anh.