Trong những năm qua, EVN, TKV và Tổng công ty Đông Bắc đã hợp tác chặt chẽ trong cung cấp, tiếp nhận than, đáp ứng nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện than của EVN, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, với sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu cung cấp than cho sản xuất điện ngày càng cao. Bên cạnh đó là sự tăng trưởng phụ tải, biến động thời tiết, thủy văn… dẫn đến công tác lập kế hoạch tiêu thụ than cũng như công tác phối hợp giữa bên mua và bên bán khó khăn hơn. Thực tế này đòi hỏi EVN, các đơn vị thành viên của EVN và TKV, Tổng công ty Đông Bắc cần tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin hơn nữa; phối hợp linh hoạt đảm bảo cung cấp đủ than cho phát điện trong mọi tình huống.

Mục tiêu của Thỏa thuận hợp tác cung ứng than cho sản xuất điện dài hạn giữa EVN, TKV, Tổng công ty Đông Bắc là TKV và Tổng công ty Đông Bắc sẽ cung cấp đủ than, đáp ứng nhu cầu của các nhà máy điện của EVN và các đơn vị thành viên, đồng thời tối ưu trong điều hành cung ứng than. Thỏa thuận cũng là cơ sở để các nhà máy nhiệt điện của EVN thực hiện ký kết hợp đồng cung cấp than cho phát điện năm 2024 và những năm tiếp theo.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo EVN, TKV và Tổng công ty Đông Bắc đã trao đổi và cơ bản thống nhất nội dung của thỏa thuận; đối với một số vướng mắc chi tiết, các bên sẽ tiếp tục tích cực phối hợp để tìm giải pháp hài hòa, tiến tới tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác trong thời gian sắp tới.

Lãnh đạo EVN, TKV và Tổng công ty Đông Bắc cũng thể hiện sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của mỗi đơn vị trong việc chung sức, nỗ lực đảm bảo cung ứng điện cho đất nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Việc thực hiện đảm bảo nhiên liệu than cho phát điện đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị 29/CT-TTg và cụ thể hoá tại nhiều văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương. Triển khai thực hiện, EVN yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm toàn diện trong việc thu xếp nguồn than cho sản xuất điện, đảm bảo cung cấp đủ và ổn định cho vận hành nhà máy điện năm 2023 và các năm tiếp theo.

Đối với lượng than vượt so với khối lượng than do Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc cung cấp, chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện chịu trách nhiệm thu xếp để đảm bảo vận hành nhà máy ổn định, tin cậy, an toàn và đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0).

Theo báo cáo của TKV, trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng khối lượng than rót cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện than dự kiến đạt 21,3 triệu tấn (trong đó thực hiện 5 tháng đạt 17,3 triệu tấn và dự kiến tháng 6 đạt 4 triệu tấn) tương đương 105,2% tiến độ hợp đồng và tăng 3,08 triệu tấn (bằng 116,9%) so với cùng kỳ năm 2022.

Theo tính toán, nhu cầu than cho các nhà máy nhiệt điện 6 tháng cuối năm 2023 khoảng 19 triệu tấn, như vậy than cấp cho điện năm 2023 dự kiến khoảng 40,3 triệu tấn, tương ứng đạt 105% khối lượng hợp đồng năm và bằng 115% so với năm 2022.

Hải Nam