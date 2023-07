Công văn của Công ty Điện lực Phú Thọ (EVN Phú Thọ) cho biết, đơn vị này đã làm việc với khách hàng để có nội dung thông tin cụ thể. Quá trình kiểm tra, EVN Phú Thọ xác định: Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao, mức độ tiêu thụ điện trên toàn miền Bắc nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

EVN Phú Thọ cũng cho biết đã đến tận nhà xác minh các trường hợp người dân phản ánh hóa đơn điện tăng vọt mà VietNamNet nêu.

Theo đó, Công ty Điện lực Phú Thọ viện dẫn trường hợp khách hàng Đặng Văn Cường (xã Thượng Long, Huyện Yên Lập).

Kết quả kiểm tra tại gia đình anh Cường cho thấy, các thiết bị sử dụng điện trong nhà gồm: 3 điều hòa 9.000 BTU; 2 điều hòa 12.000 BTU; 2 tủ lạnh; 1 nồi cơm điện; 1 máy bơm; 2 quạt trần; 10 bóng điện; 1 tivi và 1 dàn âm thanh.

"Khách hàng sử dụng điện có lượng điện tiêu thụ tháng 5/2023: 472kWh, tương ứng số tiền điện 1.253.833 đồng. Lượng điện tiêu thụ tháng 6/2023 là 540kWh, tương ứng số tiền 1.494.130 đồng. Khách hàng sử dụng điện tháng 6 tăng hơn tháng 5 là 68kWh, tiền điện tăng thêm 240.297 đồng", EVN Phú Thọ nêu.

Nhiều người dân xã Thượng Long phản ánh hóa đơn tiền điện tăng cao.

Ngoài ra, EVN Phú Thọ thực hiện kiểm tra công tơ, chỉ số công tơ không có bất thường, hỗ trợ tư vấn kiểm tra đường dây, thiết bị, hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả và "khách hàng không có ý kiến thắc mắc gì thêm".

Về phản ánh của anh Cường cho rằng dù cắt điện luân phiên nhưng hóa đơn vẫn tăng cao, EVN Phú Thọ cho biết: Thời gian ngừng cung cấp điện trong chu kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6/2023 là 3 lần trong các ngày (1, 11 và 21/6) với tổng thời gian là 23 giờ 41 phút chỉ chiếm tỷ lệ 3,29% so với tổng thời gian sử dụng điện.

"Do đó ảnh hưởng của việc ngừng cung cấp điện đến lượng điện tiêu thụ của khách hàng không nhiều", EVN Phú Thọ nêu.

Một trường hợp khác trong số nhiều khách hàng được EVN Phú Thọ xác minh tận nhà là chị Nguyễn Thị Bích Phượng - Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn.

Gia đình chị Phượng sử dụng điện trong nhà khách hàng gồm: 1 điều hòa; 1 quạt trần, 1 tủ lạnh, 1 nồi cơm điện, 1 ấm siêu tốc, 1 lò vi sóng, 1 quạt cây, bóng điện.

Khách hàng sử dụng điện có lượng điện tiêu thụ tháng 5/2023 là 133kWh tương ứng số tiền 246.405 đồng. Sản lượng điện tiêu thụ tháng 6 là 333kWh, tưng ứng số tiền điện là 814.690 đồng. Lượng điện tiêu thụ của khách hàng tháng 6 tăng 200kWh với tháng 5 nhưng bậc thang cao hơn nên tiền điện tăng 550.285 đồng.

"Trong thời gian nắng nóng chị Phượng không ở nhà nhưng có bố đẻ sử dụng, nên không biết rõ mức sử dụng thực tế. Điện lực đã thực hiện kiểm tra công tơ, chỉ số công tơ không có bất thường, hỗ trợ tư vấn kiểm tra đường dây, thiết bị, hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, khách hàng không có ý kiến thắc mắc gì thêm", EVN Phú Thọ cho biết.

4 lý do hóa đơn tiền điện tăng vọt

Qua kết quả kiểm tra hiện trạng, EVN Phú Thọ cho biết: trong tháng 6/2023, điện thương phẩm của các trạm biến áp công cộng bán lẻ trực tiếp đến khách hàng là 134 triệu kWh, tăng hơn 29% so với tháng 5 và gần 25% so với cùng kỳ.

Trong tháng 6, thành phần phụ tải cho quản lý tiêu dùng có mức tăng cao so với tháng 5 và so với cùng kỳ, dẫn đến tiền điện của khách hàng cũng tăng cao bởi một số lý do sau:

Thứ nhất, do sử dụng điện nhiều hơn do thời tiết nắng nóng cực đoan, đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc tiêu thụ điện tăng cao. Ngoài ra, đây là thời gian bắt đầu nghỉ hè của học sinh các cấp, nhu cầu sử dụng điện làm mát và vui chơi ở các gia đình càng tăng cao.

Trụ sở EVN Phú Thọ.

"Vì nắng nóng trong tháng 6, điều hòa, quạt, tủ lạnh…. phải chạy công suất lớn hơn, nhiều hơn, lâu hơn đủ mức nhiệt độ để ngắt. Theo các chuyên gia, khi nhiệt độ môi trường tăng cao thì hiệu suất của thiết bị làm mát giảm rất lớn, khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 1 độ C thì lượng điện tiêu thụ của máy điều hoà tăng từ 2-3%, nhiệt độ tăng khoảng 5 độ C thì điện năng tiêu thụ tăng khoảng 10%", công văn do EVN Phú Thọ nêu.

Thứ hai, do lượng điện tiêu thụ tăng lên nên phải thanh toán tiền điện ở bậc thang cao hơn. EVN Phú Thọ có 380.302 khách hàng mua điện sau các trạm biến áp bán lẻ. Số lượng khách hàng có lượng điện tiêu thụ tăng trên 30% so với tháng 5 là 174.415 khách hàng.

"Với mức sử dụng điện tăng nên hầu hết các khách hàng sinh hoạt đều dùng điện ở mức giá bậc thang cao hơn tháng trước do đó phải thanh toán tiền điện cao hơn, có thể cao hơn nhiều lần. Ví dụ một khách hàng tháng 5 là 300 kWh, nhưng tháng 6 lượng điện sử dụng là 600 kWh. Khi đó lượng điện tiêu thụ tăng gấp đôi, nhưng tiền điện tăng gấp 2,4 lần", theo EVN Phú Thọ.

Thứ ba, theo EVN Phú Thọ là do ảnh hưởng của việc tăng giá điện. Mặc dù việc hóa đơn tiền điện tăng có ảnh hưởng của việc tăng giá điện (3%) nhưng không nhiều. Với việc tăng giá thì hộ tiêu dùng 50 kWh/tháng phải chi thêm 2.500 đồng, hộ tiêu dùng 500 kWh/tháng phải chi thêm 36.000 đồng.

Thứ tư, một số khách hàng chưa quan tâm đến dây dẫn sau công tơ và vệ sinh bảo dưỡng các thiết bị điện. Có nhiều hộ gia đình thiết bị điện tăng lên nhưng dây dẫn không đủ tiết diện, nứt vỡ cách điện khi nhiệt độ môi trường tăng, phụ tải gia đình tăng gây quá tải và rò điện ra ngoài làm thất thoát điện năng, có thể gây chạm chập làm cho hóa đơn tiền điện tăng cao.