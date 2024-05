Chương trình năm nay do Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đăng cai tổ chức. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động của EVNGENCO3 năm 2024 và hướng tới Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.

Tham dự hội thi và lễ biểu dương có ông Đỗ Đức Hùng - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Về phía EVNGENCO3, có ông Đinh Quốc Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Lê Văn Danh - Tổng Giám đốc; ông Trần Đình Ân - Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thi; ông Vũ Quang Sáng - Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Tổ chức hội thi, cùng đại diện trong Ban Lãnh đạo, BCH Công đoàn, đại diện các Ban Tổng Công ty; đại diện lãnh đạo, Công đoàn đơn vị đăng cai và các đơn vị, các thành viên Ban Giám khảo. Cùng 41 người lao động ngành điện tiêu biểu, 19 an toàn vệ sinh viên giỏi, tiêu biểu được vinh danh, 48 thí sinh an toàn vệ sinh viên đến từ 10 đơn vị thành viên, công ty liên kết của Tổng Công ty, các cán bộ công nhân viên của các đơn vị đến cổ vũ cho hội thi.

Ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam và ông Đinh Quốc Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT EVNGENCO3 trao giải Nhất, tập thể xuất sắc trong hội thi cho Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa

Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi EVNGENCO3 lần thứ III - năm 2024 được tổ chức nhằm đánh giá chất lượng mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại các đơn vị, làm cơ sở cho việc bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao chất lượng đội ngũ an toàn vệ sinh viên và thúc đẩy phong trào lao động sản xuất an toàn, chất lượng và hiệu quả.

Ông Lê Văn Danh - Tổng Giám đốc (phía bên phải) và ông Trần Đình Ân - Phó Tổng Giám đốc EVNGENCO3, Trưởng Ban chỉ đạo hội thi trao giải Nhì, cho 2 tập thể xuất sắc

Ngay sau lễ khai mạc, 48 thí sinh lần lượt trải qua 2 vòng thi: vòng 1 (gồm lý thuyết trắc nghiệm và thi thực hành sơ cấp cứu, xử lý vết thương), sau đó chọn ra 10 thí sinh có điểm số cao nhất bước vào vòng 2 để thi vấn đáp xử lý tình huống. Các giám khảo đã làm việc trách nhiệm, công tâm, nhiệt tình nhận xét, hướng dẫn cặn kẽ cho các thí sinh.

Các an toàn vệ sinh viên tham gia phần thi lý thuyết liên quan đến các quy định vê công tác an toàn vệ sinh lao động và thực hành sơ cứu, xử lý băng bó vết thương

Hội thi đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo chất lượng của các thí sinh và góp phần mang lại hiệu quả trong công tác an toàn vệ sinh lao động của EVNGENCO3. Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đã khen tặng các giải thưởng cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi và đơn vị đăng cai tổ chức thành công hội thi.

Ông Lê Văn Danh - Tổng Giám đốc (phía bên phải) và ông Trần Đình Ân - Phó Tổng Giám đốc EVNGENCO3, Trưởng Ban chỉ đạo Hội thi trao thưởng cho đơn vị đang cai tổ chức thành công hội thi - Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa)

Cùng với Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm nay, EVNGENCO3 đã tổ chức biểu dương 41 người lao động ngành điện tiêu biểu. Đây là những cán bộ công nhân viên có nhiều đóng góp trong công tác sản xuất kinh doanh, có nhiều sáng kiến, giải pháp hữu ích, nâng cao hiệu quả công việc và làm lợi cho đơn vị, Tổng Công ty. Cùng với đó biểu dương 19 an toàn vệ sinh viên giỏi, tiêu biểu năm 2024 cấp Tổng Công ty.

Ông Lê Văn Danh - Tổng Giám đốc EVNGENCO3 và ông Vũ Quang Sáng - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty trao giấy khen biểu dương Người lao động ngành Điện tiêu biểu cấp Tổng Công ty năm 2024

Vĩnh Phú