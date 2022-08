EVNGENCO3 sẵn sàng nguồn nhân lực cho các công trình lớn

Theo kế hoạch năm 2022, công ty EPS thực hiện 12 công trình sửa chữa lớn tại 3 trung tâm điện lực (Phú Mỹ, Vĩnh Tân, Mông Dương), tập trung chủ yếu từ tháng 8 đến tháng 12, huy động số lượng lớn nhân công trung bình từ 200 đến 300 người cho 1 công trình. Đặc biệt trong tháng 11, số nhân công huy động có thể lên đến 900 người khi cùng lúc thực hiện 7 công trình sửa chữa lớn Nhà máy điện Phú Mỹ 1 và đại tu tổ máy S1 Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Kỹ sư EPS tham gia khóa đào tạo chuyên gia sửa chữa tuabin tại GE (Hoa Kỳ)

Theo đó, để sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, từ năm 2021, các phân xưởng sửa chữa EPS tiến hành rà soát, điều chỉnh, đánh giá chất lượng và số lượng nhân sự, lập các phương án phân bổ nhân công hợp lý cho các công trình, sử dụng lực lượng kỹ thuật có tay nghề, kinh nghiệm, phù hợp với yêu cầu, tính chất công việc; đồng thời chủ động nguồn lực cho các công trình quy mô lớn, đòi hỏi kỹ thuật cao, đẩy mạnh đào tạo phát triển nguồn nhân sự chất lượng cao tập trung vào các chuyên môn như sửa chữa bảo dưỡng tuabin, máy phát, thí nghiệm điện chuyên sâu, lực lượng chỉ huy nhóm.

Trong quý II/2022, EPS đã hợp tác với Tập đoàn GE triển khai các khóa đào tạo chuyên gia sửa chữa tuabin và chuyên gia sửa chữa bảo dưỡng máy phát điện tại trung tâm bảo dưỡng sửa chữa GE ở Hoa Kỳ và Thụy Sỹ. Đội ngũ kỹ thuật cao này sẽ đóng vai trò hỗ trợ từ xa, tư vấn kỹ thuật cho nhóm công tác xử lý các vấn đề phát sinh tại công trường.

Bên canh đó, EPS cũng luôn chú trọng xây dựng phát triển lực lượng giám sát an toàn - HSE (Health - Safety - Environment) chuyên nghiệp, tiếp tục duy trì hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn cho con người và thiết bị, không để xảy ra tình trạng mất an toàn làm gián đoạn tiến độ công trình.

Không chỉ huy động nhân sự nội bộ, EPS còn thực hiện xây dựng danh sách nhà thầu trong lĩnh vực cung cấp nhân sự bảo dưỡng nhà máy điện, hợp tác với các nhà chế tạo (GE, Doosan, MHPS…), hỗ trợ cung cấp chuyên gia kỹ thuật cao trong công tác giám sát và đảm bảo chất lượng sửa chữa nhằm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của chủ đầu tư.

Đại diện công ty EPS cho biết, đến nay, công tác chuẩn bị cho các công trình sửa chữa lớn năm 2022 gần như hoàn tất, sẵn sàng theo phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, luôn có nhiều giải pháp nhân sự kỹ thuật phù hợp, đáp ứng tốt nhu cầu cho mọi khách hàng. Việc chủ động nguồn nhân sự đảm bảo an toàn, tiến độ, chất lượng các dự án tiếp tục khẳng định tính chuyên nghiệp của EPS trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy điện chất lượng hàng đầu tại Việt Nam.

Vĩnh Phú