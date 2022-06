Facepay - thanh toán ngân hàng hiện đại, bảo mật và an toàn

Ông Dư Xuân Vũ - Phó Giám đốc Khối Bán lẻ OCB chia sẻ chi tiết về phương thức thanh toán này.

- Được biết, OCB là ngân hàng tiên phong trong việc triển khai tính năng thanh toán qua nhận diện khuôn mặt. Ông có thể chia sẻ thêm về tính năng này?

Thanh toán bằng nhận diện khuôn mặt - được gọi là Facepay. Đây là phương thức thanh toán hiện đại nhất trên thị trường với việc ứng dụng AI sinh trắc học theo xu thế chuyển đổi số, giúp nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng khi yếu tố đơn giản, tiện lợi và nhanh chóng đang được ưu tiên hàng đầu.

Với Facepay, khách hàng chỉ cần đang sử dụng hoặc đăng ký mới phương thức xác thực Face OTP trên ứng dụng OCB OMNI là có thể thanh toán ngay hàng hóa mua sắm bằng tài khoản ngân hàng qua thiết bị Facepay đặt tại các cửa hàng chấp nhận thanh toán. Khi thanh toán, khách hàng chỉ cần “có mặt” là xong, không cần dùng tiền mặt, không thẻ ngân hàng, không điện thoại, chỉ cần nhìn vào màn hình trên quầy thu ngân, tất cả chỉ mất vài giây và hoàn toàn miễn phí.

Hiện OCB đã triển khai thành công Facepay tại gần 170 cửa hàng tiện lợi GS25 và sẽ mở rộng ở các cửa hàng bán lẻ khác vì phương thức này phù hợp nhất cho các giao dịch thanh toán nhỏ lẻ, tiêu dùng hàng ngày.

Facepay đã được triển khai đồng loạt tại hệ thống siêu thị GS25

- Thanh toán qua Facepay khác biệt như thế nào so với việc các hình thức thanh toán khác thưa ông?

So với thanh toán tiền mặt thì Facepa vượt trội tất cả mọi điểm. Còn so với các hình thức thanh toán không tiền mặt thì có sự khác biệt hơn bởi khách hàng có thể thanh toán ngay mà không cần dùng đến bất kỳ thiết bị vật lý nào, thậm chí là điện thoại, cũng không cần phải nhập mã xác thực OTP/mã PIN bởi khuôn mặt chính là “đại diện cho ví tiền”, là mật khẩu để xác thực chính chủ. Phương thức này cũng đảm bảo an toàn và bảo mật vì mỗi một khách hàng được gắn với một dữ liệu nhận dạng sinh trắc học duy nhất nên sẽ rất khó để có thể điều chỉnh hay thay thế được so với các thiết bị/công cụ vật lý khác. Đồng thời, các bước giao dịch đều được mã hóa và bảo vệ theo tiêu chuẩn bảo mật tiên tiến nhất nên khách hàng yên tâm, tự tin để sử dụng.

Đặc biệt, hình thức thanh toán này mang tính ứng dụng rất cao vì không cần thao thác hay ghi nhớ nhiều dữ liệu thông tin nên đáp ứng được cho tất cả phân khúc người dùng, nhất là những người quá bận rộn, khó nhớ được những thông tin bảo mật cho giao dịch.

- Facepay được đánh giá là bước tiến mới. Ứng dụng này liệu có vấp phải lo ngại về tính bảo mật hay không?. Người dùng cần cẩn trọng như thế nào khi dùng ứng dụng này trong giao dịch để đảm bảo an toàn?

Theo tôi, mỗi một phương thức thanh toán đều có những tiêu chuẩn về an toàn bảo mật để bảo vệ khách hàng và an toàn cho giao dịch nhưng không có nghĩa là mọi thứ đều được bảo vệ tuyệt đối. Công nghệ thanh toán nhận diện qua khuôn mặt Facepay - được ứng dụng một trong những công nghệ an toàn. Để sử dụng được dịch vụ này khách hàng phải đăng ký với ngân hàng. Đồng thời thanh toán qua Facepay được triển khai tại các cửa hàng bán lẻ nên giá trị giao dịch cũng đang được cài đặt ở mức thấp phù hợp với thanh toán tiêu dùng, mua sắm hàng ngày để bảo vệ khách hàng tối đa trước các rủi ro bên ngoài.

Để bảo vệ cho tài khoản của mình, chính khách hàng phải chủ động trong việc bảo vệ, phòng tránh những rủi ro có thể làm lộ thông tin tài khoản, thông tin giao dịch của mình trong mọi tình huống.

- Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ của OCB, cần thao tác những gì khi dùng tính năng Facepay?

Khách hàng đang sử dụng ngân hàng số OCB OMNI, để dùng tính năng Facepay, chỉ cần đăng ký phương thức xác thực giao dịch FaceOTP tại OCB OMNI là có thể thanh toán ngay bằng tài khoản ngân hàng qua thiết bị Facepay đặt tại các cửa hàng chấp nhận thanh toán như GS25. Mọi thao tác đăng ký, thanh toán diễn ra cực kỳ nhanh chóng và tiện dụng.

Đối với khách hàng mới thì có thể đăng ký ngân hàng số OCB OMNI. Kích hoạt, xác thực Face OTP và thực hiện thanh toán tại các cửa hàng có chấp nhận Facepay.

Cùng với Facepay, khi sử dụng ngân hang số OCB OMNI khách hàng sẽ được trải nghiệm hệ sinh thái tài chính thông minh với đa dạng tính năng và tiện ích nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu giao dịch trực tuyến ngày càng gia tăng như: đặt vé xem phim, mua vé tàu/xe/máy bay, đặt phòng khách sạn, mua vé số, đóng học phí, quét mã QR chuyển khoản mà không cần nhập liệu thủ công, thanh toán tự động hóa đơn đến kỳ hạn…

Ngoài ra, khi sử dụng gói tài khoản thông minh định danh trực tuyến eKYC trong 2022, người dùng sẽ được hưởng vô vàn các đặc quyền về phí: miễn 100% phí thường niên, phí duy trì tài khoản, phí chuyển khoản trong và ngoài hệ thống , không yêu cầu số dư tối thiểu... Trên mỗi giao dịch, khách hàng được tích lũy OMNI Coins có thể quy đổi thành nhiều quà tặng như: thẻ nạp điện thoại, e-voucher ăn uống/mua sắm/du lịch, tiền mặt... Đặc biệt, hạn mức giao dịch trong ngày lên đến 2 tỷ đồng khi đăng ký phương thức xác thực Face OTP và 20 tỷ đồng đến các tài khoản thụ hưởng tin cậy đã có đăng ký trước trên hệ thống OCB.

- Xin cảm ơn ông!

Thúy Quỳnh (thực hiện)