Khai thác tài nguyên dữ liệu - bàn đạp phát triển kinh tế

Vừa qua, tại Diễn đàn cấp cao chuyển đổi số Việt Nam - châu Á 2023 (Vietnam - Asia DX Summit 2023), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã nhấn mạnh tài nguyên số còn hơn cả một “mỏ vàng”, là một nguồn tài nguyên vô tận từ tư duy, sáng tạo và trí tuệ mà thế giới đã và đang tạo lập và khai thác. Đó là một nguồn tài nguyên mới, tài nguyên xanh, giúp chúng ta phục hồi tài nguyên tự nhiên, thúc đẩy kinh tế phát triển đột phá.

Năm 2023 là năm “Tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới” với nhiệm vụ trọng tâm là số hóa, xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương; bảo vệ dữ liệu cá nhân; khai thác, sử dụng dữ liệu để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số đã ban hành kế hoạch hành động trọng tâm cho Năm Dữ liệu số.

Là đơn vị công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam, với hơn 20 năm đồng hành cùng Chính phủ giải quyết nhiều bài toán trọng điểm của quốc gia, FPT IS đã và đang hòa mình vào dòng chảy chiến lược dữ liệu số quốc gia và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Tại phiên hội thảo “Kết nối, chia sẻ dữ liệu phát triển Chính phủ/Chính quyền số”, ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn giải pháp Chính quyền số đã chia sẻ về dự án dữ liệu số tại TP.HCM - cột mốc quan trọng khẳng định năng lực trong giải quyết bài toán dữ liệu của FPT IS. Năm 2014, FPT IS nhận bài toán từ TP.HCM trong việc xây dựng một hệ thống báo cáo phản ánh tình trạng sức khỏe của doanh nghiệp.​ Với thực trạng các nguồn dữ liệu rải rác, phân tán, có hiện tượng chồng chéo, sai lệch, FPT IS đánh giá để thực hiện thành công hệ thống cần tích hợp nhiều nguồn dữ liệu khác nhau.

Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn giải pháp Chính quyền số chia sẻ về dự án dữ liệu số tại TP.HCM do FPT IS triển khai

“Chỉ sau 3 tháng triển khai thực hiện, FPT IS đã thành công tích hợp và làm sạch các nguồn dữ liệu của TP.HCM, hình thành nên một hệ thống báo cáo trực tuyến về tình hình sức khỏe của doanh nghiệp trên địa bàn, thông qua các thông số dữ liệu cung cấp bởi các cơ quan như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, thuế, kho bạc, điện lực… Hệ thống này chính là tiền thân của kho dữ liệu TP.HCM hiện nay.​ Tính đến nay, kho dữ liệu TP.HCM đã tích hợp và cập nhật liên tục 60 cơ sở dữ liệu, chia sẻ liên tục 40 cơ sở dữ liệu giữa nhiều đơn vị khác nhau.​

Công nghệ song hành giải quyết toàn diện bài toán dữ liệu cho địa phương

Tính đến 2023, FPT IS đã tư vấn và triển khai các giải pháp dữ liệu chuyên sâu tại hơn 10 địa phương trên cả nước bao gồm: Lào Cai, Bắc Giang, Cần Thơ, Trà Vinh, Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Tháp, Khánh Hòa…

Hành trình đồng hành phối hợp cùng địa phương tích hợp và chia sẻ dữ liệu trong đã mang lại cho FPT IS những kinh nghiệm tích lũy sâu sắc và sự thấu hiểu quan trọng về những khó khăn của địa phương trên hành trình này.

Địa phương thường xuyên phải đối mặt với các thách thức như: Gần một nửa dữ liệu cần để phục vụ chỉ đạo điều hành được hình thành và quản lý bởi các hệ thống ngành dọc; Thiếu cơ chế cho phép địa phương tiếp cận, tự động khai thác kho dữ liệu ngành phục vụ bài toán của mình; Phần lớn dữ liệu địa phương có thể tự chủ chưa chính xác và vận hành hiệu quả, dẫn đến dữ liệu sau thu thập thiếu tin cậy; Thiếu chuẩn dữ liệu ngành, nên các phần mềm nghiệp vụ chuyên ngành bị phân hoá, gây khó khăn khi thu thập, khai thác…

Trước thực tế đó, nhu cầu về một giải pháp Make in Viet Nam, phù hợp với thực trạng của các địa phương trong nước trở nên lớn hơn bao giờ hết. Do đó, FPT IS đã phát triển Nền tảng tích hợp và xử lý dữ liệu - FPT.Fortuna. Giải pháp là lời giải cho bài toán xây dựng kho dữ liệu chính phủ tại địa phương, các kho dữ liệu chuyên ngành và thúc đẩy xây dựng thành phố thông minh.

FPT.Fortuna là giải pháp hữu hiệu trong việc tích hợp thông tin, dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để người dùng có thể sử dụng thông tin, dữ liệu cần thiết một cách tối ưu và thuận tiện nhất. Với FPT.Fortuna, cơ quan quản lý chỉ cần một nhân viên giám sát nền tảng và hơn 1 giờ để xuất báo cáo thay vì hai người làm toàn thời gian trong 4 ngày để xử lý 1GB dữ liệu.

Giải pháp FPT.Fortuna giúp xây dựng kho dữ liệu chính phủ tại địa phương, các kho dữ liệu chuyên ngành và thúc đẩy xây dựng thành phố thông minh

FPT.Fortuna chính là “chìa khóa” giúp FPT IS chinh phục thành công dự án dữ liệu quan trọng tại TP.HCM. Giải pháp đã giúp thành phố tích hợp dữ liệu từ nhiều ứng dụng và nền tảng khác nhau để xây dựng kho dữ liệu lưu trữ tập trung với khả năng lưu trữ và khai thác dữ liệu lớn trên nền tảng Big Data. Ngoài ra, nền tảng tích hợp dữ liệu TP.HCM còn giúp Sở Thông tin và Truyền thông quy hoạch, thiết kế lại kiến trúc thông tin, tiến tới xây dựng kho cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố, một cấu phần quan trọng của mô hình đô thị thông minh tương lai.

Từ những thành công đã đạt được, trong thời gian tới, FPT IS mong muốn tiếp tục đưa công nghệ để song hành, san sẻ những khó khăn trên hành trình xây dựng chiến lược dữ liệu số cho các địa phương trên cả nước, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng ba trụ cột chính phủ số, kinh tế số, xã hội số tại Việt Nam.

Bích Đào