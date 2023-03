Fuji Fruit là thương hiệu thuộc Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Fuji, được thành lập năm 2017. Sở hữu hệ thống gần 50 cửa hàng bán lẻ hoa quả sạch trên toàn quốc, Fuji Fruit hiện là thương hiệu quen thuộc với nhiều người tiêu dùng phía Bắc và Nam Trung bộ. Với slogan "Chọn chất lượng - Trọn an tâm!", Fuji Fruit xác định sứ mệnh mang đến những sản phẩm trái cây an toàn, chất lượng kèm theo dịch vụ tiện ích nhất đến mọi khách hàng. Envy™ Envy™ là thương hiệu của Tập đoàn T&G, được phát triển ở New York. Táo Envy™ được trồng và quy hoạch theo giấy phép của T&G tại các vùng trồng táo chính thống, được chọn lọc kỹ lưỡng trên toàn cầu, bao gồm: New Zealand, Bắc Mỹ, Nam Phi, Úc và châu Âu. Táo Envy™ và hành trình phát triển đã trở thành câu chuyện thành công mang tầm quốc tế, trở thành nguồn cung trên toàn thế giới, được bán và phân phối tại hơn 60 quốc gia. Truy cập webstie của thương hiệu tại: www.envyapple.com.