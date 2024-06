Chiều 13/6, Công an tỉnh Thái Bình thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Xương vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 15 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318, Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng, phương tiện và hung khí bị thu giữ. Ảnh: CACC

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định, thời gian gần đây có nhóm thanh, thiếu niên độ tuổi từ 14 - 20 đeo khẩu trang, mang theo dao tự chế, kiếm, tuýp sắt, vỏ chai bia, điều khiển mô tô không gắn biển kiểm soát, đi với tốc độ nhanh, lạng lách, đánh võng, bấm còi, hò hét gây rối, làm mất an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Công an huyện Kiến Xương đã khẩn trương huy động lực lượng điều tra, xác minh sự việc, đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Theo cơ quan công an, khoảng tháng 5/2024, Đào Thành Đạt (SN 2007, trú tại xã Vũ An, huyện Kiến Xương) thành lập nhóm Messenger trên nền tảng mạng xã hội với sự tham gia của nhiều thanh, thiếu niên trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh Thái Bình có cùng sở thích và thực hiện việc trao đổi, giải quyết các mâu thuẫn cho những thành viên trong nhóm.

Vụ án đang được điều tra làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng.