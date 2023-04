Cơ quan CSĐT Công an quận 12 (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Tiến Vinh (24 tuổi, quê Bắc Ninh, tạm trú quận Bình Tân) để điều tra, xử lý về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Nghi can Nguyễn Tiến Vinh. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, mới đây chị S.A. (20 tuổi, quê Đắk Lắk, tạm trú quận 12) đã đến công an địa phương trình báo về việc bị 1 đối tượng đe dọa tống tiền. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận 12 đã vào cuộc điều tra.

Khi thu thập đầy đủ chứng cứ, mới đây trinh sát Công an quận 12 đã truy xét, bắt giữ được đối tượng Nguyễn Tiến Vinh như nói trên.

Qua điều tra, công an làm rõ, Vinh tiếp cận với chị S.A. thông qua mạng xã hội. Biết chị S.A. có nhu cầu vay tiền, Vinh nói, sẽ cho chị này vay tín chấp 15 triệu đồng, với điều kiện là thế chấp căn cước công dân, giấy phép lái xe và đặc biệt là phải cho Vinh chụp lại ảnh khoả thân.

Khi chị S.A. đồng ý, Vinh đã hẹn đến 1 khách sạn để chụp những tấm ảnh nóng. Tuy nhiên, Vinh không cho chị S.A. vay tiền như đã hứa mà quay lại đe dọa tống tiền cô gái này bằng những tấm ảnh nhạy cảm.

Vinh dọa, nếu chị S.A. không đưa tiền thì hắn sẽ tung ảnh nóng của chị lên mạng xã hội để người thân, bạn bè đều biết.

Bi đe dọa, chị S.A. đã nhờ bạn bè có 1 số lần chuyển tiền cho Vinh, với tổng cộng 7,3 triệu đồng. Tuy nhiên, Vinh vẫn tiếp tục đe dọa, yêu cầu chuyển tiền. Hết đường xoay xở, chị S.A. đã trình báo công an.

Công an đã nhanh chóng bắt giữ Vinh. Hiện công an đang mở rộng điều tra và đề nghị ai là nạn nhân của Nguyễn Tiến Vinh hoặc của các vụ tống tiền có tính chất tương tự thì hãy trình báo về Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận 12, theo số điện thoại 028.38916474, để được hỗ trợ.