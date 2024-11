Danh sách các giải thưởng Việt Nam Property Awards 2024 của Gamuda Land Việt Nam Gamuda Land Việt Nam - Best developer of the decade - Nhà phát triển BĐS tốt nhất thập kỉ - Best developers of 2024 - Nhà phát triển BĐS của năm 2024 The Meadow Best Housing Landscape design - Dự án nhà ở có cảnh quan tốt nhất Best Biophilic Housing design - Dự án nhà ở có thiết kế sinh học tốt nhất Best Housing Development - Dự án nhà ở tốt nhất Best Residential Green Development - Dự án nhà ở có không gian xanh tốt nhất Best Housing Architectual Design - Dự án nhà ở có thiết kế kiến trúc tốt nhất Eaton Park Best Condo Architectural Design - Dự án nhà ở cao tầng với kiến trúc tốt nhất Best Condo Landscape Design - Dự án nhà ở cao tầng với thiết kế cảnh quan tốt nhất Best lifestyle condo development - Dự án nhà ở cao tầng có phong cách sống đỉnh nhất (hoặc tốt nhất) Best Luxury Condo Development - Dự án nhà ở cao tầng cao cấp tốt nhất Best Pet Friendly Residential Development - Dự nhà ở cao tầng thân thiện với thú cưng nhất Best Waterfront Condo Development - Dự án nhà ở cao tầng có mặt tiền hướng ra sông đẹp nhất