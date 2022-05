Gần 2500 runner chạy bộ gây quỹ ủng hộ 29 ca phẫu thuật nụ cười

“Thể thao thay đổi cuộc đời”

Giải chạy tổ chức nhân kỷ niệm 29 năm thành lập Tập đoàn Công nghệ CMC. Khởi động từ 00h00, thứ Sáu, ngày 22/4/2022 đến 23h59 thứ Bảy, ngày 21/5/2022. Vận động viên chạy tự túc vào bất cứ thời điểm nào trong ngày và tính kết quả bằng ứng dụng 84 RACE.

Với 1km chạy của vận động viên tham gia, CMC sẽ gửi tặng 1.000 VNĐ cho Tổ chức phẫu thuật nụ cười Operation Smile, hướng đến mục tiêu 29 em nhỏ có cơ hội được phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch.

Giải chạy CMC Speed Up luôn đầy ắp những nụ cười khi cùng nhau gây Quỹ phẫu thuật nụ cười cho các bé bị dị tật hở hàm ếch

Ông Nguyễn Thành Lưu - Trưởng Ban Marketing & Truyền thông CMC, Trưởng ban Tổ chức giải chạy cho biết: “Giải chạy lần này là hoạt động thể thao mang tinh thần của con người, văn hoá doanh nghiệp CMC. Chúng tôi lấy mốc hoàn thành tối thiểu của mỗi vận động viên là 29km để đánh dấu sinh nhật Tập đoàn. Người CMC và cộng đồng vận động viên yêu chạy bộ trên toàn quốc hòa chung một sắc áo, chung một nhịp đập, sống tích cực cho bản thân và đóng góp công sức để 29 em nhỏ khuyết tật có cơ hội tìm lại nụ cười”.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng hưởng ứng chương trình

Theo ông Nguyễn Thành Lưu, chi phí 10 triệu đồng/ca phẫu thuật không phải khoản tiền quá lớn với các gia đình trung lưu, khá giả. Song, với những hoàn cảnh khó khăn, đó là cả gia tài.

“45 phút phẫu thuật và chi phí khoảng 10 triệu đồng có thể giúp các em có được cuộc đời mới, tự tin và hòa nhập cuộc sống và góp ích tốt hơn cho xã hội. Khi bạn chạy để nâng cao sức khỏe đồng thời hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, mỗi bước chạy sẽ tràn đầy tình yêu thương và ý nghĩa Thể thao thay đổi cuộc đời”, ông Nguyễn Thành Lưu nói.

Cặp đôi BLV Quang Tùng- Quang Huy trong 1 buổi chạy ủng hộ chương trình

Niềm vui nhân đôi

Nhiều runner chuyên nghiệp và không chuyên đã tích cực tham gia chạy hưởng ứng chương trình chạy CMC Speedup gây Quỹ phẫu thuật nụ cười. Có thể kể đến ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tham gia chạy ngay khi vừa khỏi Covid-19, chân chạy phong trào hàng đầu Đan Quyết, nhà vô địch VNG Ironman 70.3 Vietnam 2022 Đặng Anh Tuấn hay nữ tuyển thủ điền kinh quốc gia Hồng Lệ, người vừa đoạt HCV Seagames 31 cự li 10km.

"Nếu việc chạy bộ hằng ngày của bạn là vì sức khoẻ, thì hãy dành luôn cho các em một nụ cười, niềm vui sẽ nhân đôi”, Hồng Lệ truyền cảm hứng tới các runner.

Căp đôi BLV nổi tiếng Quang Tùng- Quang Huy hào hứng, “Ngoài những giây phút cầm micro bình luận hết mình với bóng đá thì các BLV chúng tôi cũng phải rèn luyện thể lực, trong đó có môn chạy bộ. Lần này, chúng tôi rất vui mừng khi cùng gần 2500 runner trên cả nước hưởng ứng giải chạy gây Quỹ phẫu thuật cho 29 cháu bé bị dị tật hở hàm ếch”.

Anh Trần Việt Trung, cựu nhân viên CMC ở Hoàng Mai - Hà Nội khẳng định, tham gia giải chạy CMC Speed Up với mong muốn những bước chân chạy bộ của mình ý nghĩa hơn, mang lại một phần đóng góp kinh phí vào việc phẫu thuật mang lại nụ cười cho không may bị sứt môi, hở hàm ếch. Đồng thời anh Trần Việt Trung hi vọng tác động đến nhiều bạn bè, người quen cùng tham gia phong trào này để mang lại nhiều nụ cười cho các em nhỏ.

Theo ghi nhận của Ban tổ chức, có nhiều vận động viên đăng ký tham gia CMC Speed Up vì tính nhân văn của giải chạy. Tất cả đều có chung mong muốn đổi những giọt mồ hôi lấy nụ cười cho các em nhỏ kém may mắn.

Niềm vui cộng đồng chạy bộ khi cùng nhau hướng đến mục tiêu Hàn gắn nụ cười cho mọi trẻ thơ

Đây là năm thứ hai liên tiếp, CMC phát động giải chạy để ủng hộ Tổ chức phẫu thuật nụ cười Operation Smile. Năm 2021, nhân kỷ niệm 28 năm thành lập, Tập đoàn này thu hút hơn 2.000 vận động viên tham gia giải chạy Inspiring Run CMC 28, gây quỹ ủng hộ 28 em nhỏ không may sứt môi, hở hàm ếch được phẫu thuật.

Là một phụ huynh có con được chương trình tài trợ phẫu thuật, chị Xuân Hương (Ba Đình, Hà Nội), gửi lời cảm ơn tới các y bác sĩ, tổ chức và CMC đã tài trợ để con chị cũng như nhiều em bé khác có cơ hội được lành lặn hơn.

“Thực sự đây là ước mơ với không chỉ con mà còn với bậc làm cha làm mẹ như chúng tôi. Sau khi được phẫu thuật thì gia đình chăm sóc cháu đỡ vất vả hơn rất nhiều, cháu không còn bị sặc khi ăn uống như trước và phát âm thì rõ ràng hơn. Tôi hi vọng có thêm chương trình như vậy để nhiều em nhỏ có cơ hội phẫu thuật, thay đổi cuộc đời”, chị Xuân Hương cho biết.

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghệ CMC trao tặng 29 ca Phẫu thuật nụ cười cho đại diện Tổ chức Operation Smile tại Việt Nam

Thay mặt cho trẻ em bị hở hàm ếch bẩm sinh, bà Đỗ Hoài Linh, đại diện Operation Smile Việt Nam tri ân sự chung tay của CMC và đối tác đã, đang và sẽ ủng hộ các hoạt động của Operation Smile tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC khẳng định: “Trong hành trình 29 năm thành lập và phát triển, CMC luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với cộng đồng, với những hoạt động thiện nguyện thiết thực. CMC xác định phát triển sản xuất kinh doanh sẽ gắn liền với trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng để thực sự góp phần xây dựng Việt Nam thành một quốc gia hùng cường”.

Trong hơn 2 năm qua, hơn 4500 CBNV CMC đã cùng nhau đóng góp hơn 50 tỷ đồng cho quỹ phòng chống Covid-19 quốc gia, trang thiết bị và vật tư y tế cho các bệnh viện tuyến đầu ở Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, giải chạy CMC cùng cộng đồng gây Quỹ phẫu thuật nụ cười cho trẻ em hở hàm ếch và chương trình hiến máu Giọt máu hồng CMC đã trở thành hoạt động truyền thống hàng năm được tổ chức vào dịp sinh nhật của công ty 26/5.

Thúy Ngà