Tôi năm nay 39 tuổi, đang sử dụng một chiếc Hyundai Santa Fe đời 2020. Chiếc xe 7 chỗ là khá thoải mái để phục vụ công việc cũng như gia đình nhỏ 5 người của mình cho những chuyến đi xa.

Thế nhưng, do 3 đứa con tôi ngày một lớn, việc đưa đón học hành chủ yếu do vợ tôi đảm nhận ngày một vất vả. Do vậy, tôi đang có ý định tậu cho bà xã một chiếc xe cỡ nhỏ "tránh mưa tránh nắng", cũng tiện đi lại trong phố và đưa đón các con học hành.

Wuling Hongguang EV có giá bán tại Việt Nam từ 239 triệu đồng. Ảnh: Đình Quý.

Mấy ngày nay, tôi thấy rộ lên thông tin mẫu xe điện mini của Trung Quốc Wuling Hongguang EV bán tại Việt Nam với giá chỉ hơn 200 triệu. Nếu tính cả chi phí để lăn bánh cũng chỉ ngang một chiếc Morning hay i10 đã qua sử dụng 3-4 năm.

Phải nói rằng, đây là chiếc xe có kiểu dáng hiện đại, màu sắc trẻ trung, sử dụng linh hoạt và quan trọng nhất là thân thiện với môi trường, phù hợp với xu hướng trong tương lai. Xe có thể cắm điện 220V nên có thể để và sạc ngay trong sân nhà dễ dàng.

Tuy vậy, thực sự tôi vẫn khá quan ngại về độ bền và khả năng di chuyển có phần hạn chế của chiếc xe điện mini đến từ Trung Quốc này. Qua báo VietNamNet, rất mong nhận được thêm thông tin từ những chuyên gia và người có kinh nghiệm để tôi lựa chọn được chiếc xe phù hợp nhất.

Và với khoảng 300 triệu, tôi có nên tiên phong "tặc lưỡi" đặt một chiếc Wuling Hongguang EV cho vợ hay cứ KIA Morning, Hyundai Grand i10 đã qua sử dụng vài năm cho lành?

Xin trân trọng cảm ơn!

Độc giả Nguyễn Đình Thành (Hà Đông, Hà Nội)

Bạn có góc nhìn hay kinh nghiệm gì về câu chuyện trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết. Mọi câu hỏi tư vấn về sử dụng, mua bán xe xin gửi tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!