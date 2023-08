“Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2023 (Giải thưởng Make in Viet Nam) là giải thưởng uy tín trong lĩnh vực CNTT và Truyền thông (ICT).

Đây là giải thưởng được Bộ TT&TT chủ trì xét và trao tặng hàng năm cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm công nghệ số xuất sắc được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất trong nước nhằm giải các bài toán Việt Nam và đi ra quốc tế.

Theo quy chế, các doanh nghiệp có 2 cách thức đăng ký hồ sơ tham gia Giải thưởng Make in Viet Nam. Thứ nhất, các doanh nghiệp có thể đăng ký sơ bộ, nộp hồ sơ trong giai đoạn từ ngày 12/7 đến ngày 1/8/2023. Sau đó, doanh nghiệp có thể hoàn thiện và gửi hồ sơ từ ngày 2/8 đến ngày 2/10/2013. Trong thời gian này, các doanh nghiệp sẽ nhận được hướng dẫn của Ban thường trực giải thưởng để hoàn thiện hồ sơ.

Với cách thứ 2, doanh nghiệp có thể trực tiếp gửi hồ sơ tới cổng thông tin giaithuong.makeinvietnam.mic.gov.vn.

Đã có 43 hồ sơ tham gia Giải thưởng Make in Viet Nam năm 2023.

Theo ông Nguyễn Thanh Tuyên - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp CNTT và Truyền thông (Bộ TT&TT), sau 1 tháng phát động, tính tới nay, Bộ TT&TT đã nhận được 43 hồ sơ tham gia Giải thưởng Make in Viet Nam năm 2023.

Đại diện Ban tổ chức Giải thưởng Make in Viet Nam cũng cho hay, do mới chỉ ở vòng nhận hồ sơ với các thông tin cơ bản, cơ quan thường trực giải thưởng hiện chưa đánh giá được hết chất lượng các sản phẩm, giải pháp đăng ký dự thi năm nay.

Đối với số lượng đăng ký tham gia Giải thưởng Make in Viet Nam năm 2023, ông Nguyễn Thanh Tuyên cho biết, trong mùa giải năm ngoái, Bộ TT&TT đã nhận được khoảng 250 hồ sơ.

Khác với mọi năm, Giải thưởng Make in Viet Nam năm 2023 có cơ chế cho phép các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội giới thiệu các sản phẩm xuất sắc để đăng ký tham gia. Bên cạnh đó, Giải thưởng Make in Viet Nam năm 2023 cũng có thêm một hạng mục mới là “Doanh nghiệp công nghệ số đi ra nước ngoài”. Đây là hạng mục nhắm đến đối tượng là các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ, giải pháp, xuất sắc đã thành công tại thị trường quốc tế.

Do vậy, theo ông Nguyễn Thanh Tuyên, Bộ TT&TT tin tưởng số lượng hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng Make in Viet Nam năm 2023 sẽ tăng hơn so với các năm trước.