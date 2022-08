Gần gũi với thiên nhiên - gu sống mới của giới tinh hoa

Xu hướng lựa chọn không gian sống xanh

Báo cáo & Chỉ số Tâm lý người tiêu dùng bất động sản (BĐS) do Batdongsan.com.vn công bố vào tháng 2/2022 cho thấy khách hàng ở tầng lớp trung lưu, khá giả tại Việt Nam đang có xu hướng chuyển sang những nơi có nhiều không gian xanh và tách biệt khỏi khu vực dân cư đông đúc. Theo nhiều chuyên gia, nguyên nhân chính của sự dịch chuyển này là do nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân toàn cầu, đặc biệt là ở cộng đồng tinh hoa tăng cao. Trong khi đó, việc tiếp xúc với thiên nhiên sẽ mang đến những tác động tích cực cho sức khỏe thể chất, đồng thời nâng cao sức khỏe tinh thần.

Giới tinh hoa dần rời xa những đô thị đông đúc, nhiều khói bụi về nơi có nhiều cây xanh để đảm bảo sức khỏe

Ngoài ra, mật độ dân số, các phương tiện giao thông dày đặc và hoạt động xây dựng diễn ra liên tục khiến hàm lượng bụi mịn tại các khu vực trung tâm vượt ngưỡng an toàn. Vì vậy, giới tinh hoa trong thời điểm hiện tại đã dần dịch chuyển không gian sống khỏi vùng lõi trung tâm đến những dự án có mật độ xây dựng thấp tại các khu đô thị mới để đảm bảo môi trường sống và nâng cao sức khỏe. Trong đó, những dự án nhà liên kế & biệt thự tại khu Đông TP.HCM đang được “để mắt” với quy hoạch bài bản, diện tích mảng xanh rộng lớn cùng cộng đồng dân cư văn minh hội tụ.

Cuộc sống an nhiên giữa miền xanh The Classia

Là một chủ đầu tư uy tín trong phân khúc nhà liên kế & biệt thự, Khang Điền đã thu hút rất nhiều khách hàng khi mang đến những dòng sản phẩm BĐS có không gian sống xanh biệt lập. Điển hình là dự án Verosa Park có tỷ lệ hấp thụ cao và bàn giao đợt 1 chỉ sau hơn 6 tháng mở bán.

Nắm bắt được nhu cầu của giới tinh hoa, Khang Điền tiếp tục ra mắt dự án The Classia tại TP. Thủ Đức với quy mô 4,3 ha cùng không gian xanh rộng lớn. Tiếp nối triết lý sống hài hoà với thiên nhiên của Verosa Park, The Classia hứa hẹn gây ấn tượng bởi quy hoạch thông minh, xen kẽ chuỗi tiện ích hiện đại, khép kín tạo nên môi trường sống an lành và khỏe mạnh.

Khang Điền chú trọng phát triển mảng xanh, giúp điều hòa không khí, nâng cao chất lượng môi trường sống. Ảnh phối cảnh dự án

Theo thông tin từ chủ đầu tư, 176 căn nhà liên kế sang trọng tại dự án The Classia mang âm hưởng của lối kiến trúc Tân cổ điển, đều sở hữu kiểu thiết kế trần cao cùng cửa sổ mái dọc giúp không gian luôn thông thoáng, tràn ngập năng lượng tươi mới mỗi ngày. Những chủ nhân tinh hoa có thể tận hưởng trải nghiệm kết nối trọn vẹn với thiên nhiên xanh mát bên ngoài hay dễ dàng ngắm nhìn bình minh rực rỡ qua khung cửa sổ của chính căn nhà thân yêu.

Cư dân sẽ được thỏa sức đắm mình giữa làn nước mát lành của hồ bơi tràn mang phong cách nghỉ dưỡng. Ảnh phối cảnh

Những khu vườn được phân bổ trải khắp dự án là không gian lý tưởng cho những cư dân ưa thích tản bộ và hít thở không khí trong lành mỗi sáng hay rèn luyện thể thao tăng cường sức khỏe. Trong khi đó, hồ bơi trẻ, khu leo núi, khu thể thao ngoài trời… là nơi con trẻ được thỏa sức vui chơi và phát triển thể chất. Không những thế, dự án The Classia còn là nơi xoa dịu những căng thẳng sau ngày dài làm việc với các tiện ích chăm sóc sức khỏe tinh thần như chòi thư giãn, vườn nghỉ chân… mang đến năng lượng tích cực cho những cư dân thành đạt.

Các cung đường nội khu nhiều cây xanh sẽ là nơi các cư dân The Classia dạo bước thư giãn, tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe mỗi ngày. Ảnh phối cảnh

Chủ đầu tư dự án The Classia cũng cam kết nỗ lực hoàn thiện các thủ tục pháp lý trước khi mở bán dự kiến vào tháng 9/2022. Bên cạnh đó, theo đại diện Khang Điền, hiện công ty đã xây sẵn nhà, hoàn thiện tiện ích - cảnh quan tại dự án The Classia giúp các khách hàng thấy tận mắt - chạm tận tay vào ngôi nhà tương lai trước khi quyết định sở hữu. Nhờ đó, dự án được đánh giá là nơi an cư lý tưởng cho giới tinh hoa khi vừa đáp ứng nhu cầu sống gần gũi với thiên nhiên vừa là tài sản có giá trị gia tăng bền vững.

Triết lý thiết kế kết hợp hài hòa giữa hoài cổ & hiện đại cùng không gian gần gũi với thiên nhiên đã giúp The Classia mang về giải thưởng danh giá Best Housing Architectural Design (Thiết kế kiến trúc nhà ở xuất sắc nhất) và Best Housing Development HCMC (Dự án nhà ở xuất sắc nhất TP.HCM) tại Vietnam Property Awards 2021.

Ngọc Minh