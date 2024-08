Tăng trưởng liên tục nhờ mô hình kinh doanh đa dạng

Báo cáo hợp nhất của Tập đoàn Generali ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm gộp tăng mạnh lên mức 50,1 tỷ EUR (tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2023) nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của cả hai mảng bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ.

Dòng tiền thuần dương từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (BHNT) đạt mức 5,1 tỷ EUR nhờ vào dòng sản phẩm bảo hiểm bảo vệ và liên kết đơn vị. Lợi nhuận hợp đồng khai thác mới tăng trưởng lên mức 1289 triệu EUR (tăng 3,7% so với cùng kỳ).

Generali công bố tiếp tục tăng trưởng kết quả hoạt động lên 3,7 tỷ EUR (tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2023), nhờ sự đóng góp mạnh mẽ của các phân khúc BHNT và quản lý tài sản. Lợi nhuận thuần sau điều chỉnh đạt 2 tỷ euro; tổng giá trị tài sản được quản lý bởi tập đoàn đạt mức 821 tỷ EUR (tăng 25,2% so với cùng kỳ năm ngoái). Theo báo cáo, Generali đạt vị thế vững chắc về vốn, với biên khả năng thanh toán ở mức 211% (so với 220% trong năm tài chính 2023).

Ông Philippe Donnet - Tổng Giám đốc Tập đoàn General cho biết: “Kết quả này khẳng định được sức bền của Generali, hiệu quả của chiến lược và khả năng tạo ra giá trị cho tất cả các bên liên quan trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và địa chính trị phức tạp. Generali tự hào với hướng phát triển như một đối tác toàn cầu trong ngành bảo hiểm và quản lý tài sản với hồ sơ kinh doanh ngày càng đa dạng. Chúng tôi đang đi đúng quỹ đạo để đạt được tất cả các mục tiêu tham vọng của chiến lược “Người bạn trọn đời 24: Thúc đẩy tăng trưởng” nhờ vào những nỗ lực không ngừng của tất cả nhân viên và kênh đại lý; sẵn sàng chuẩn bị cho chiến lược mới vào năm 2025”.

Generali Việt Nam chi trả gần 400 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm

Tại thị trường Việt Nam, Generali có những bước tiến tích cực về mạng lưới hoạt động và kênh phân phối sau 6 tháng đầu năm 2024. Đến quý II/2024, Generali Việt Nam đã mở mới gần 20 tổng đại lý khắp các tỉnh thành. Tính đến nay, Generali đã có hơn 90 tổng đại lý và trung tâm dịch vụ khách hàng, phục vụ hơn 500.000 khách hàng trên toàn quốc.

“Tiếp tục đà tăng trưởng này, Generali sẽ tiếp tục nhân rộng hệ thống văn phòng trong nửa cuối năm 2024 để phục vụ khách hàng tốt hơn”, đại diện Generali Việt Nam cho hay.

Theo đại diện Generali Việt Nam, nửa đầu năm 2024, công ty đã chi trả gần 400 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho gần 110.000 trường hợp khách hàng. Công ty xử lý trung bình 20.000 hồ sơ yêu cầu chi trả quyền lợi mỗi tháng, với quy trình giải quyết quyền lợi được cải tiến và tự động hóa mạnh mẽ.

Hơn 400 cơ sở y tế được kết nối trực tiếp giúp việc bảo lãnh viện phí cho khách hàng trở nên thuận tiện và nhanh chóng hơn. Ngoài gỡ bỏ yêu cầu nộp chứng từ gốc bằng giấy, Generali Việt Nam đã tối ưu hóa quy trình giao dịch trực tuyến, giúp khách hàng chỉ mất 2 phút nộp yêu cầu, 30 phút để nhận phản hồi và nhận được chi trả trong 48 giờ sau khi được chấp thuận. Đến nay, hơn 85% khách hàng của Generali đã sử dụng và hài lòng với dịch vụ giải quyết quyền lợi trực tuyến qua ứng dụng GenVita.

Bên cạnh đó, nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ, Generali liên tục đầu tư triển khai các chương trình tri ân, kết nối để nâng cao trải nghiệm hài lòng cho khách hàng. Tiêu biểu như chương trình "Movie Day - Generali tặng bạn một ngày như ý” đã trao hàng ngàn vé xem phim miễn phí đến khách hàng thân thiết tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Chương trình “Vòng quay mê ly, nhận quà như ý” cũng dành tặng hàng trăm giải thưởng như ô tô Vinfast, xe máy SH… với tổng giá trị 3,6 tỷ đồng cho những khách hàng đã đồng hành cùng Generali nhiều năm.

Nhờ những nỗ lực không ngừng, Generali Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu thị trường về chỉ số đo lường mức độ hài lòng toàn phần của khách hàng (R-NPS) sau quý II/2024, theo báo cáo của công ty tư vấn Epiphany-RBC.

Mới đây, Generali Việt Nam liên tục được ghi nhận qua nhiều giải thưởng uy tín như: Giải thưởng Rồng Vàng của Tạp chí Kinh tế Việt Nam với danh hiệu “Công ty bảo hiểm dẫn đầu về đổi mới sáng tạo và trải nghiệm khách hàng tại Việt Nam”, “Top 10 Doanh nghiệp bảo hiểm Uy tín 2024” qua khảo sát của Vietnam Report.

(Nguồn: Generali Việt Nam)