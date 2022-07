George Clooney và Julia Roberts tái hợp màn ảnh trong vai vợ chồng

Universal Pictures đã hé lộ những hình ảnh về bộ đôi cùng màn tung hứng đầy dí dỏm giữa hai diễn viên thông qua đoạn trailer đầu tiên vô cùng hài hước.George Clooney và Julia Roberts vào vai một cặp vợ chồng đã ly hôn nhưng quyết định tái hợp và đến Bali. Tại đây, họ cùng chung sứ mệnh ngăn cản con gái yêu duy nhất của họ (do Kaitlyn Dever thủ vai) mắc phải sai lầm tương tự mà họ đã từng mắc phải.

Mở đầu trailer là tình cảnh oan gia ngõ hẹp của bộ đôi đã từng là vợ chồng khi cả hai có số ghế ngồi cách nhau chỉ một người trên chuyến bay tới hòn đảo Bali – nơi con gái duy nhất của họ tổ chức đám cưới. Dù đấu khẩu không ngừng nghỉ trong suốt chặng bay nhưng họ vẫn quyết định hợp tác, không tranh cãi, không gây hấn, để có thể cùng nhau bảo vệ tương lai cho con mình.

George Clooney, Julia Roberts trong 'Tấm vé đến thiên đường'.

Cũng tại hòn đảo đẹp đẽ đầy náo nhiệt này, cùng với chàng rể tương lai, cả gia đình đã có những khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ hiếm hoi kể từ khi ly dị. Thế nhưng bên cạnh những tình huống khóc cười cũng là những câu chuyện đáng suy ngẫm, về hôn nhân, cơ hội thứ hai, tình cảm gia đình, của cả hai thế hệ.

Tấm vé đến thiên đường do Ol Parker, cái tên đứng đằng sau tác phẩm Mamma Mia! Here We Go Again, đạo diễn. Ngoài vai trò diễn viên chính, George Clooney và Julia Roberts cũng tham gia sản xuất. Phim dự kiến khởi chiếu từ 16/9 tới.

Mặc dù đã tạo dựng được tên tuổi ở thể loại rom-com với những bộ phim như Nothing Hill, Pretty Woman và My Best Friend's Wedding, nhưng cũng đã khá lâu 'Người đàn bà đẹp' Julia Roberts mới quay trở lại với thể loại này, kể từ Mother’s Day năm 2016. Đây cũng là bộ phim lãng mạn đầu tiên mà Julia Roberts hợp tác với George Clooney, trước đó họ từng đóng Ocean's Eleven (2001), Ocean's Twelve (2004) và gần đây nhất là Money Monster (2016).

George Clooney bắt đầu được biết tới với vai chính bác sĩ Doug Ross trong bộ phim y khoa ER từ năm 1994 đến 1999. Kể từ những vai diễn đầu tiên trên truyền hình, nam diễn viên sinh năm 1961 nhanh chóng lấn sân sang màn ảnh rộng và trở thành một trong những tài tử được săn đón nhiều nhất ở Hollywood. George Cloone tính đến nay đã từng nhận vô số đề cử và giải thưởng, bao gồm cả giải Oscar với các bộ phim Michael Clayton, Up In The Air, The Descendants,.. Đặc biệt, tác phẩm Gravity mà ông đóng cùng nữ minh tinh Sandra Bullock còn được Viện Phim Mỹ xếp vào danh sách 10 phim hay nhất năm, bộ phim cũng thắng bảy giải Oscar trên tổng 10 đề cử.

George Clooney và Julia Roberts.

Quỳnh An