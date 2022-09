Ghen tuông, thanh niên ở Bình Dương đâm chết tình địch tại phòng trọ

Công an TP Thuận An sáng nay (5/9) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến một người tử vong.

Khu vực xảy ra vụ án mạng - Ảnh: T.H

Nạn nhân là anh Nguyễn Chí Linh (SN 1995, quê Đồng Tháp).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h30 tối 4/9, Nguyễn Hoàng Tân (SN 1988, quê Đồng Tháp) đến phòng trọ của bạn gái Nguyễn Kim Sang (SN 1995) ở phường Lái Thiêu, TP Thuận An để chơi.

Tại đây, Tân gặp anh Linh ở phòng trọ nên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Trong lúc đánh nhau Tân dùng dao đâm anh Linh gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Tân cùng với Sang bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Linh được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Bệnh viện TP Thuận An.