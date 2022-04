Giá Bitcoin quay đầu tăng mạnh, vượt ngưỡng 40.000 USD

Vào tối qua (13/4), giá Bitcoin bất ngờ bật tăng sau một tuần giảm giá, xuống mức 39.000 USD. Tới sáng nay (14/4), giá Bitcoin tiếp tục tăng, vọt lên trên ngưỡng 41.000 USD.



Cụ thể, theo dữ liệu của CoinDesk lúc 8h30' hôm nay (14/4, giờ Việt Nam), đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới được giao dịch ở ngưỡng 41.322,34 USD/đồng, tăng 4,28% so với ngày hôm qua. Trong 24 giờ gần nhất, giá Bitcoin thời điểm cao nhất đạt 41.531 USD, thấp nhất ở mức 39.602,58 USD.

Giá Bitcoin quay đầu tăng mạnh, vượt 41.000 USD

Còn theo dữ liệu của CoinGecko, khối lượng giao dịch Bitcoin trong khoảng 24 giờ qua là hơn 25 tỷ USD. Vốn hóa của thị trường Bitcoin vào chiều nay đạt gần 786 tỷ USD.



Đà tăng của Bitcoin đã kéo nhiều đồng tiền mã hóa khác hồi sinh, thị trường tràn ngập sắc xanh. Trong đó, so với 24 giờ trước đó, Ethereum tăng 3,69%, ở mức giá 3.128 USD; XRP tăng 2,77%, có giá 0,732 USD; Solana tăng 4,11%, giá lên 106,4 USD; Cardano tăng 3,28%, giá là 0,979 USD; Polkadot tăng 4,4%, có giá 18,4 USD; Polygon tăng 2,7%, giá là 1,43 USD; Bitcoin Cash tăng 13,37%, giá lên mốc 344,29 USD...



Do Bitcoin và nhiều đồng tiền mã hóa khác tăng giá mạnh nên giá trị vốn hóa của thị trường tiền mã hóa tăng cao, vượt mốc 2.000 tỷ USD. Tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền mã hóa vào chiều nay đạt hơn 2.019 tỷ USD, tăng 2,9% so với ngày hôm qua.

Giới chuyên gia cho rằng, giá Bitcoin bật tăng cùng với sự hồi phục của thị trường chứng khoán Mỹ. Sáng 13/4 (theo giờ Mỹ) thị trường chứng khoán Phố Wall mở cửa trong sắc xanh.

Nhưng nhà đầu tư cũng không nên quá vội vui mừng trước việc Bitcoin quay đầu tăng giá. Bởi nhiều quốc gia vẫn đang siết chặt thị trường tiền mã hóa. Hơn nữa, việc nhiều nước thắt chặt chính sách tiền tệ, tăng lãi suất có thể sẽ bóp nghẹt thị trường tiền mã hóa.



Anh Tuấn