Trưa 21/2, trao đổi với PV VietNamNet, bà T, mẹ của cháu Nguyễn Thị Quỳnh Trang (SN 2010, ở Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) cho biết: "Đến thời điểm này, gia đình chưa tìm thấy cháu và cũng không liên lạc được với Trang bằng điện thoại".

Cháu Nguyễn Thị Quỳnh Trang. Ảnh CACC.

Ngoài ra, bà T. cũng thông tin: “Trước đó, tôi cùng cháu Trang về quê ăn Tết. Nhưng do công việc, tôi về Hà Nội sớm hơn và để con ở quê chơi với người thân.

Ở quê, cháu nói đến mùng 8 Tết mới về Hà Nội nhưng không hiểu lý do gì cháu lên sớm hơn 2 ngày. Trước khi cháu Trang rời quê về Hà Nội, người thân ở quê có thông báo cho tôi biết về hành trình của cháu".

Quay lại diễn biến vụ việc, bà T. kể: "Khi cháu đến bến xe Giáp Bát (Hà Nội), tôi có liên lạc với con qua điện thoại, máy đổ chuông nhưng không ai nghe và sau đó tắt liên lạc. Từ đó đến giờ gia đình không thể liên lạc được với Trang”.

Khi được hỏi có lý do nào dẫn đến việc cháu mất tích hay không?, bà T. chia sẻ: "Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, tôi không thấy cháu yêu đương gì và cũng chưa đưa bạn về nhà bao giờ. Nhưng quan hệ trên Facebook, con có bạn hay như thế nào, tôi không rõ. Cháu lớn rồi, nên tôi nghĩ phải tôn trọng quyền riêng tư của con”.

Nói về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày và tình hình học tập của Trang, bà T. tâm sự: “Cháu học xong lớp 7 thì nghỉ học ở nhà phụ giúp tôi nuôi em. Vì sau khi ly hôn với chồng, mình tôi gồng gánh nuôi 2 con, trong đó có Trang. Hiện, tôi cùng các con đang ở trọ tại Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội”.

Theo bà T, do lo lắng cho con, bà đã nhờ cơ quan công an phát thông tin tìm kiếm. Khuya 20/2, Công an TP Hà Nội đã phát thông báo tìm cháu Nguyễn Thị Quỳnh Trang, đi từ quê ở Hà Nam đến bến xe Giáp Bát (Hà Nội), từ chiều 15/2 đến nay chưa về nhà.

Đặc điểm nhận dạng, khi đi cháu mặc áo khoác đen ống tay trắng, quần đen, dép đen, có xách túi bóng quần áo màu trắng.