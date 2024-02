Ngày 22/2, Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) đang tạm giữ đối tượng Phạm Văn Tùng (SN 1983, trú tại xã Ia Piar, huyện Phú Thiện) để điều tra hành vi giả danh công an rồi chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 18/2, một đối tượng (không rõ nhân thân, lai lịch) đến nhà ông L.G.M. tại làng Tok Roh, xã Ia Blang, huyện Chư Sê. Sau khi chào hỏi, người này tự xưng là cán bộ công an đang xác minh một số vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn nên xin ở nhờ.

Đối tượng Phạm Văn Tùng bị bắt giữ (Ảnh: CACC)

Sau 2 ngày ăn ở tại đây, đến ngày 20/2, đối tượng này mượn của ông M. 1 xe máy nhãn hiệu Honda, 1 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 10A và 1 triệu đồng, hẹn 1 giờ sau sẽ quay lại trả nhưng rồi mất hút.

Chờ suốt cả ngày vẫn không thấy người này quay lại, biết mình bị lừa nên sáng 21/2, ông M. đã trình báo vụ việc với Công an xã Ia Blang.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Ia Blang đã xin ý kiến chỉ đạo của Công an huyện Chư Sê, đồng thời phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện tiến hành xác minh, truy xét đối tượng.

Ngay trong ngày 21/2, cơ quan công an đã xác định Phạm Văn Tùng là đối tượng gây ra vụ việc trên nên bắt giữ đối tượng cùng tang vật. Tại cơ quan công an, Tùng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.