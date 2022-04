Giá đất ven biển Quảng Ngãi tăng 'phi mã', nhảy múa liên tục

Trong vai người mua đất, phóng viên (PV) men theo con đường song song với biển ở xã Phổ An, tạt vào một quán sửa xe ven đường. Chủ tiệm tên N.C. (43 tuổi, ở thôn Hội An 2, xã Phổ An), trong lúc trò chuyện được biết người này cũng đang muốn bán đất.

Anh C. cho biết, hiện anh có một mảnh đất nông nghiệp gần 1.000m2, cách đường ven biển đi qua khoảng 400m. Anh đưa ra giá 160 triệu/sào, tương đương gần 320 triệu với mảnh đất muốn chuyển nhượng.

“Giá này cũng khá ổn so với những mảnh đất xung quanh, trước Tết có giá khoảng 240 triệu, sau 2 tháng đã tăng lên gần 80 triệu, khả năng giá sẽ cao nếu như đường ven biển được khởi công”, anh C. nói.

Khu vực đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh dự kiến đi qua tại xã Phổ An. Ảnh: Công Sáng

Chúng tôi đặt nhiều câu hỏi về nguồn gốc mảnh đất, anh C. nói với vẻ chắc chắn, mảnh đất này là đất sạch, của bố mẹ anh để lại, không có tranh chấp.

Anh C. kể tiếp, cách đây hơn 1 tuần, có một người đàn ông chừng 50 tuổi vào sửa xe, vị này có mảnh đất 500m2 cũng gần ngay với đường ven biển. “Lúc này có một người buôn đất tình cờ hỏi thì vị này rao với giá 120 triệu, người mua lúc đó trả 100 triệu nhưng ông ấy không bán. Đúng 1 ngày sau, lô đất đó có người mua 140 triệu và chồng tiền ngay”.

Anh C. còn giới thiệu cho PV nếu muốn mua đất thì tìm ở hướng cảng Mỹ Á (phường Phổ Quang) vì nơi này đất đang có giá cao, đường rộng, sầm uất.

Một năm tăng 1 tỷ

Cách xã Phổ An về phía Nam khoảng 10km là cảng Mỹ Á. Nơi đây tàu thuyền neo đậu san sát, người dân chủ yếu làm nghề đi biển. Khoảng 3 tháng trở lại đây, cơn "sốt đất" bỗng dưng xuất hiện khuấy đảo nơi này. Nhiều người dân vừa bám biển, vừa trở thành người buôn bán đất chuyên nghiệp.

Đi dọc bờ cảng, PV gặp một người đàn ông tên N.C, trạc 55 tuổi đang bơm dầu để chuẩn bị ra biển, trò chuyện được biết ông C. cũng đang định bán một lô đất hơn 890m2.

“Lô này có 300m2 đất ở, theo bản đồ được dự đoán con đường ven biển sẽ đi qua mảnh đất này, hiện đã có người trả 2,9 tỷ đồng. Nếu như em muốn 3 tỷ thì tôi sẽ bán luôn không cần suy nghĩ nhiều, làm việc nhanh gọn”, ông C. cho biết.

Người đàn ông này nói thêm, lô đất này ở tổ dân phố Hải Tân (phường Phổ Quang), đất giáp mặt đường 19,7m, chiều dài khoảng 47m.

Ông C. cho biết thêm, mảnh đất này chính chủ, ông và vợ đứng tên nên khi sang nhượng không cần phải xác nhận của con cái. Mảnh đất này khi chưa có thông tin con đường ven biển đi qua, vào khoảng tháng 7/2021 có giá khoảng 2 tỷ đồng.

“Chưa đầy một năm nó đã lên như vậy rồi, đặc biệt khi có thông tin đường ven biển nối Sa Huỳnh – Dung Quất đi qua thì giá cứ thế mà tăng.

Tôi bán mảnh đất này cũng để trả dần số nợ vay ngân hàng 2,8 tỷ đồng mua thuyền đi biển, cùng với đó có ít vốn làm ăn sau này”, ông C. giải thích.

Mong muốn được nhìn thấy mảnh đất để biết được vị trí trên thực địa, ông C. hẹn vào một ngày khác vì đang bơm dầu một mình không có ai trông coi.

Cảng Mỹ Á, khu vực này đất có hiện tượng "sốt" bắt đầu sau Tết Nguyên đán đến nay. Ảnh: Công Sáng

Cũng ở tổ dân phố Hải Tân, chúng tôi gặp được một người môi giới tên T.P., đang rao bán nhiều lô đất quanh khu vực đường ven biển.

Người này cho biết, hiện chủ nhà đang muốn bán gấp một lô đất cách vị trí đường ven biển khoảng 600m, diện tính hơn 500m2, có 300m2 đất ở với giá 1,1 tỷ đồng.

“Đây là giá thấp nhất có thể vì họ muốn bán nhanh, trước Tết Nguyên đán thì tầm 1 tỷ đồng, giờ đất sốt nên chủ đất mong muốn được giá 1,1 tỷ là cuối cùng, sẽ không kỳ kèo thêm nữa.

Em mua thì chỉ cần để lại anh vài ba triệu uống nước xem như anh em hợp tác ban đầu”, người này cho biết.

Hồ sơ tách thửa tăng đột biến

Theo thống kê của UBND thị xã Đức Phổ, trong quý I, địa phương này đã tiếp nhận và thực hiện tách thửa cho 120 hồ sơ với diện tích 51.948,9m2. Trong đó, đất ở và đất vườn ao trong cùng thửa đất ở là 99 hồ sơ; đất nông nghiệp có 21 hồ sơ.

Cùng với đó, chính quyền thị xã đã tiếp nhận và thực hiện đăng ký biến động đối với hồ sơ chuyển nhượng là 253 hồ sơ, với diện tích 563.776,5m2.

Hơn một tháng qua, khoảng 1h sáng, nhiều người dân tại thị xã Đức Phổ đến trước cổng Trung tâm hành chính công thị xã Đức Phổ để "xí chỗ" chờ làm hồ sơ đất đai.

Người dân đi xếp hàng từ nửa đêm chờ tách thửa

Theo Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Đức Phổ Trà Thanh Hùng, trong 3 tháng đầu năm, số lượng hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính đối với lĩnh vực đất đai và lĩnh vực giao dịch bảo đảm tại địa phương này tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Hùng thông tin, trong thời gian qua, hồ sơ tiếp tục sử dụng đất và hồ sơ tách thửa tăng đột biến do thời hạn sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn đã hết hạn (50 năm), nhu cầu tách thửa tăng.

Cũng theo ông Hùng, việc tiếp cận và trả kết quả chỉ đáp ứng 60% khối lượng cần tiếp nhận, trả kết quả trong ngày dẫn đến người dân đi lại nhiều lần để nộp, nhận hồ sơ.

Đến ngày 12/4, Văn phòng đất đai tỉnh Quảng Ngãi - chi nhánh Đức Phổ được bố trí thêm 2 người nhận, trả hồ sơ. Bộ phận một cửa làm việc vào thứ 7 từ 16/4-7/5 để xử lý hồ sơ cho người dân.

Công Sáng