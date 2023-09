Ngày 14/9, tại Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại, bà Nguyễn Thị Nga - Phó Cục trưởng Cục trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) đã chia sẻ những vấn đề liên quan đến việc bảo đảm quyền trẻ em trên không gian mạng.

Theo bà Nguyễn Thị Nga, những năm qua chúng ta rất nỗ lực bảo vệ quyền trẻ em, đặc biệt là quyền trẻ em trên môi trường mạng. Cụ thể, đó là các quy định bảo đảm bí mật đời sống riêng tư, thông tin cá nhân của trẻ em trên môi trường mạng.

“Đến nay, hệ thống pháp luật bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng rất đồng bộ”, bà Nguyễn Thị Nga chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Nga - Phó Cục trưởng Cục trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH). Ảnh: Quang Phong

Từ năm 2020 đến nay, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ TT&TT, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với nhau, cùng đồng hành xử lý các vấn đề trẻ em trên môi trường mạng, có văn bản xử lý kịp thời, kiên quyết đối với các hành vi vi phạm, đặc biệt là đối với thông tin xấu, độc trên mạng xã hội như Facebook, Youtube. Kiên quyết yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nước ngoài gỡ bỏ thông tin vi phạm.

Ngay khi phát hiện, Cục Trẻ em cũng đã chủ động thông tin, có công văn đề nghị kiểm tra, xử lý các nội dung đăng tải trên các báo điện tử, mạng xã hội có nội dung xấu, độc, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em.

Bên cạnh đó, Bộ LĐ-TB&XH cũng đã phối hợp với Bộ TT&TT, Bộ Công an đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ số, nội dung trên môi trường mạng thực thi quy định pháp luật bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bảo vệ thông tin cá nhân, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Đồng thời tăng cường triển khai các biện pháp kỹ thuật, chặn lọc, gỡ bỏ nội dung không phù hợp với trẻ em trên môi trường mạng.

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Nga, việc bảo vệ bí mật riêng tư, thông tin cá nhân của trẻ em trên môi trường mạng chưa được dư luận, báo chí quan tâm đúng mức. Bà Nga dẫn ví dụ trong vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) vừa qua, nhiều bài báo đăng hình ảnh trẻ em là nạn nhân đang được chăm sóc tại bệnh viện nhưng không làm mờ khuôn mặt. “Việc đưa hình ảnh rõ nét có thể ảnh hưởng đến các em sau này”, bà Nga cảnh báo.

Ngoài ra, theo bà Nga việc gỡ bỏ nội dung không lành mạnh trên môi trường mạng còn gặp phải khó khăn, vướng mắc do nguồn cung cấp thông tin từ một số nền tảng nước ngoài.

Do vậy, theo Phó Cục trưởng Cục trẻ em Nguyễn Thị Nga, thời gian tới các cơ quan quản lý Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện, bổ sung chi tiết các quy định bảo vệ trẻ em, bảo vệ dữ liệu, thông tin cá nhân về trẻ em trên mạng. Đồng thời tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức cho trẻ em và cha mẹ về bảo vệ bí mật đời sống riêng tư của trẻ em.

“Nếu cha mẹ không vào cuộc, không tự trau dồi kỹ năng, sẽ rất khó bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng”, bà Nguyễn Thị Nga nói thêm.