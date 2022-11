Nguyên tắc vàng giúp nữ tiến sĩ hạnh phúc bên chồng Tây, các con thành đạt

Tiến sỹ Cherry Vũ (TS Vũ Anh Đào), sống cùng gia đình tại Wellington, New Zealand. Chị hiện là CEO của công ty tư vấn toàn cầu Teal Unicorn, Two Hills có trụ sở chính tại New Zealand; Nhà sáng lập và Chủ tịch của Open Management Academy (Học viện Quản lý Mở). Chị được tôn vinh là nhà tư tưởng của thế giới trong lĩnh vực quản lý Mở và quản lý linh hoạt, là một trong 100 người phụ nữ trên thế giới có đóng góp lớn trong lĩnh vực Lean & Agile (Quản lý Linh hoạt và Tinh gọn). Chị cũng là diễn giả quen thuộc trong các hội nghị quốc tế lớn về cách làm việc và quản lý mới. Tiến sỹ Cherry Vũ là tác giả của những cuốn sách áp dụng tư duy quản lý cấp tiến trong việc làm cha mẹ được các bậc phụ huynh yêu thích: Con mình chẳng lẽ lại “vứt”? và Thế bây giờ mẹ muốn cái giề? Ngoài ra, chị cũng là admin của cộng đồng “Đồng hành cùng con tuổi dậy thì” với hơn 50 ngàn thành viên trên Facebook.