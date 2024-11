Xem video:

Đoạn video do người dân tham dự tang lễ quay lại và đăng lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mangh. Chiếc xe được chôn là một chiếc Maruti Wagon R màu bạc đời 2012, vẫn hoạt động tốt khi có thể điều khiển lùi xuống một hố sâu 4,5 mét.

Chiếc xe 12 năm tuổi được trang trí bằng vòng hoa và phần mái đầy cánh hoa hồng giống hệt tang lễ cho người bình thường theo truyền thống địa phương. Người đến dự rắc cánh hoa lên xe thể hiện sự tiếc thương cho kết thúc của chiếc xe đã phục vụ gia chủ nhiều năm.

Sanjay Polara, đến từ huyện Amreli của bang Gujarat, hiện đang điều hành một doanh nghiệp xây dựng ở Surat, chính là chủ nhân của tang lễ này. Buổi lễ có khoảng 1.500 người tham dự, bao gồm những người có uy tín, các vị tu sĩ, thành viên gia đình và nhiều người khác.

Chiếc xe được chôn cất theo nghi lễ truyền thống như đối với con người. Ảnh: Cartoq

Ông Sanjay kể: "Tôi đã mua chiếc xe này gần 12 năm trước, và nó đã mang lại thịnh vượng cho gia đình. Ngoài việc đạt được thành công trong kinh doanh, gia đình tôi còn được mọi người kính trọng. Chiếc xe đã đem lại may mắn cho gia đình và tôi. Do đó, thay vì bán nó, tôi đã chôn nó ở trang trại của tôi như một cách để tri ân." Sanjay Polara nói rằng bằng việc tổ chức nghi lễ chôn cất, các thế hệ con cháu cũng sẽ nhớ đến và công nhận chiếc Wagon R này là chiếc xe may mắn của ông cha.

Vị chủ doanh nghiệp trên đã chi tới 400.000 rupee (khoảng 119,8 triệu VNĐ) để tổ chức tang lễ, gần bằng giá mua chiếc xe cách đây 12 năm. Ngoài việc chôn cất được thực hiện theo phong tục Hindu truyền thống, ông thậm chí còn trồng một cây tại nơi chôn và tổ chức một bữa tiệc lớn cho những người tham dự.

Trên thực tế, việc một chiếc xe được đối xử tốt và gắn bó tình cảm như vậy không phải là điều thường thấy ở Ấn Độ mặc dù người dân khi mua xe mới thường có những nghi lễ thờ cúng cẩn thận.

Theo Cartoq

