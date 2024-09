Trước đó, tháng 5/2024, UBND TP Hội An đã ban hành một số quy định về việc triển khai thực hiện thí điểm mô hình lưu trú trải nghiệm cùng cư dân phố cổ, với kỳ vọng mang lại sản phẩm du lịch độc đáo cho du khách, khiến phố cổ có hồn hơn, cuộc sống dân sinh tốt hơn.

Theo quy định ban đầu, để được làm lưu trú, chủ hộ kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện như là cư dân bản địa, thường trú và sinh sống thực tế tại ngôi nhà,... Khuyến khích hộ gia đình có cuộc sống gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh các ngành nghề truyền thống, hoạt động sinh hoạt văn hóa nghệ thuật để du khách trải nghiệm.

Người đăng ký mô hình lưu trú trải nghiệm bắt buộc ngôi nhà phải có kiến trúc phù hợp với không gian khu phố cổ; có phòng, không gian đảm bảo yêu cầu phục vụ khách lưu trú, sinh hoạt, tương tác và trải nghiệm cùng gia đình. Ưu tiên những ngôi nhà có giá trị kiến trúc nghệ thuật, nhà có không quá 5 phòng đón khách,...

Đồng thời phải đảm bảo tốt các dịch vụ khác ngoài lưu trú, đặc biệt là dịch vụ trải nghiệm, khám phá gắn liền với các sinh hoạt đời sống hàng ngày của hộ gia đình, cộng đồng và xã hội theo các chương trình, hoạt động của Hội An.

Hội An điều chỉnh quy định thí điểm mô hình lưu trú trong khu phố cổ. Ảnh: Hà Nam

Tuy nhiên, qua thực tiễn triển khai, việc lựa chọn các hộ gia đình đáp ứng được những yêu cầu, quy định của Hội An để đăng ký tham gia loại hình dịch vụ này đã phát sinh một số nội dung chưa thật sự phù hợp. Do đó, UBND TP Hội An đã điều chỉnh lại quy định.

Theo quy định mới, các hộ muốn đón khách vào lưu trú trong khu phố cổ phải đáp ứng các điều kiện bao gồm: Là cư dân bản địa Hội An, có địa chỉ thường trú và sinh sống thực tế tại ngôi nhà dự kiến tổ chức hoạt động; được tặng giấy khen "Gia đình văn hóa tiêu biểu" cấp xã, phường trở lên và có uy tín trong cộng đồng tại địa phương hoặc được công nhận "Gia đình văn hóa" trong 3 năm liên tục.

Thành phố cũng ưu tiên, khuyến khích hộ gia đình có tổ chức cuộc sống gắn liền với hoạt động sản xuất - kinh doanh các ngành, nghề truyền thống; có các hoạt động sinh hoạt văn hóa - nghệ thuật để du khách tham gia trải nghiệm.