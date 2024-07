Toyota Fortuner là mẫu SUV hạng D, quen thuộc với người dùng Việt Nam từ năm 2009 khi được phân phối chính thức. Đến tháng 10/2016, Toyota Việt Nam chính thức ra mắt thế hệ mới của mẫu Fortuner và cho đến hiện tại, mẫu xe này có thêm một số bản nâng cấp nhưng chưa có thế hệ hoàn toàn mới.

Thời điểm năm 2018, Toyota Fortuner được bán ra với 4 phiên bản (2.4 MT, 2.4 AT, 2.7 AT và 2.8 AT), giá dao động từ 1,026-1,354 tỷ đồng. Trong đó, có 2 phiên bản 2.4 MT/AT và 2.8 AT sử dụng động cơ dầu, riêng phiên bản 2.7 AT sử dụng động cơ xăng.

Toyota Fortuner 2.4 AT đời 2018. Ảnh: B.Car

Trong tất cả bốn phiên bản, Fortuner 2.4 AT có giá niêm yết 1,096 tỷ đồng được nhiều người dùng ưa chuộng vì dễ vận hành, bền bỉ và động cơ dầu tiết kiệm nhiên liệu.

Giảm 400 triệu sau 6 năm, Toyota Fortuner 2.4 AT vẫn giữ giá hơn Ford Everest và Mitsubishi Pajero Sport

Năm 2018, Toyota Fortuner được xem là mẫu xe có giá bán tương đối cao trong phân khúc xe phổ thông. Thời điểm này, tổng chi phí mua xe và lăn bánh đối với phiên bản 2.4AT vào khoảng 1,23 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet trên thị trường xe cũ, giá Fortuner 2.4 AT đời 2018 hiện tại chỉ còn khoảng 830 triệu đồng, giảm khoảng 400 triệu so với thời điểm lăn bánh ban đầu, tương đương mức độ rớt giá 32,5%.

Toyota Fortuner sử dụng khung gầm rời (body on frame). Ảnh: B.Car

Trong phân khúc SUV cỡ D tại thị trường Việt Nam, Toyota Fortuner chỉ có hai đối thủ xứng tầm, sử dụng khung gầm rời (body on frame) là Ford Everest và Mitsubishi Pajero Sport.

Trong đó, mẫu xe đối thủ Ford Everest bản Trend từng có giá lăn bánh tương đương, khoảng 1,25 tỷ đồng vào năm 2018, nay chỉ còn khoảng 730 triệu trên thị trường xe cũ. Mẫu xe này mất giá tới 520 triệu sau 6 năm sử dụng, khấu hao 41,6% giá trị.

Mitsubishi Pajero Sport phiên bản máy xăng 4x2 AT từng có giá niêm yết 1,092 tỷ đồng, chi phí lăn bánh khoảng 1,23 tỷ đồng vào thời điểm 2018, ngang Toyota Fortuner. Sau 6 năm sử dụng, mẫu xe này chỉ có giá khoảng 700 triệu, rớt giá khoảng 530 triệu, tương đương 43,1% giá xe ban đầu.

Toyota Fortuner 2.4 AT chỉ sử dụng dẫn động cầu sau. Ảnh: B.Car

Có thể thấy, mức độ rớt giá của Toyota Fortuner vẫn thấp hơn nhiều so với hai đối thủ chung phân khúc, sau 6 năm sử dụng.

Trao đổi với VietNamNet, anh Trần Hải Q, dân buôn xe cũ ở Quận Tân Bình, chia sẻ: "Từ trước đến nay, các dòng xe Toyota nói chung đều có mức độ giữ giá rất tốt và mẫu Fortuner cũng không phải ngoại lệ. Mẫu Fortuner 2.4 AT sử dụng 6 năm, rớt giá khoảng 400 triệu là điều hoàn toàn phù hợp".

Thiết kế bền dáng, nội thất rộng rãi nhưng kém hiện đại so với đối thủ

Xét về tổng thể thiết kế, Toyota Fortuner 2018 thuộc thế hệ thứ hai, được số đông người dùng đánh giá khá bền dáng, không nhanh lỗi thời như các mẫu xe đến từ Hàn Quốc.

Về trang bị ngoại thất, Toyota Fortuner bản 2.4 AT đời 2018 chỉ trang bị đèn pha halogen, không có cảm biến bật/tắt đèn tự động, gạt mưa tự động và hệ thống cân bằng góc chiếu. Trong khi đó, hai xe đối thủ là Ford Everest và Mitsubishi Pajero Sport đa phần có những trang bị này.

Trang bị ngoại thất của xe khá khiêm tốn. Ảnh: B.Car

Trang bị nội thất của mẫu xe tương đối tiện nghi và đầy đủ với nội thất bọc da, màn hình 7 inch, ghế lái chỉnh điện, lẫy chuyển số, 6 loa,... nhưng hệ thống điều hoà chỉnh cơ và dùng chìa khoá cơ. Trong khi đó, hai mẫu xe đối thủ của Fortuner 2.4 AT được trang bị hệ thống điều hoà tự động và nút đề nổ star/stop.

Dù vậy, không gian bên trong của Toyota Fortuner có ưu điểm tương đối rộng rãi, thoải mái cho cả 7 người ngồi ở 3 hàng ghế. Tuy nhiên, điểm trừ của mẫu xe này là hàng ghế thứ 3 được xếp hai bên thay vì nằm phẳng với mặt sàn, gây tốn thể tích khoang hành lý.

Xóa bỏ được biệt danh "thánh lật", vận hành tin cậy hơn nhưng công suất thua Ford Everest

Nói đến Toyota Fortuner, nhiều người dùng nghĩ ngay đến biệt danh "thánh lật".

Tuy nhiên, đó là "chuyện của thế hệ cũ", Toyota Fortuner đời đầu ở Việt Nam không có hệ thống cân bằng điện tử, rất dễ lật khi vào cua, mất lái. Túi khí ít bung khi xảy ra va chạm. Từ thế hệ thứ 2, ra mắt năm 2016 trở đi, Fortuner đã có thêm hệ thống cân bằng điện tử giúp ổn định thân xe nên nhược điểm này đã được khắc phục.

Các trang bị hỗ trợ lái xe an toàn khác ở Toyota Fortuner đời 2018 chỉ ở mức cơ bản như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, ,... tương tự như hai mẫu xe đối thủ Everest và Pajero Sport.

Về vận hành, điểm nổi bật nhất của Toyota Fortuner là động cơ cực kỳ bền bỉ, có thể hoạt động ổn định và tiết kiệm sau từ 20.000-30.000km nếu như người dùng bảo dưỡng theo đúng quy định của nhà sản xuất.

Nội thất của Toyota Fortuner 2.4 AT đời 2018. Ảnh: B.Car

Toyota Fortuner phiên bản 2.4 AT sử dụng động cơ dầu dung tích 2.4L, công suất chỉ 147 mã lực nhưng mô-men xoắn cực đại lên đến 400Nm, sử dụng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau, chỉ phù hợp để đi đường trường thay vì đi những địa hình khó.

Dù vậy, động cơ dầu của Fortuner 2.4 AT vẫn yếu hơn so với động cơ dầu 2.0L của Ford Everest khi mẫu xe Mỹ sản sinh công suất lên tới 180 mã lực và mô-men xoắn 420Nm. Mitsubishi Pajero Sport sử dụng động cơ xăng dung tích lớn hơn 3.0L, công suất mạnh hơn 220 mã lực và mô-men xoắn 285Nm có độ bốc tốc hơn Fortuner nhưng lực kéo yếu hơn.

Nhận định chung

Trong phân khúc SUV cỡ D, sử dụng khung gầm rời trên thị trường xe cũ hiện nay, Toyota Fortuner phiên bản 2.4 AT có giá bán cao hơn tương đối nhiều so với các đối thủ. Không những vậy, trang bị nội và ngoại thất của xe cũng không quá hiện đại.

Đánh đổi lại, Fortuner là mẫu xe ít hư hỏng vặt, động cơ đáng tin cậy và tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả. Chính vì thế, mẫu xe rất được lòng những khách hàng theo quan điểm "ăn chắc mặc bền".

Toyota Fortuner 2.4 AT là mẫu xe gầm cao đa dụng cho nhiều mục đích, vừa có thể phục vụ đi lại hàng ngày, đi công tác đường dài, vừa tiện ích khi chở được cả gia đình đông thành viên về quê hay đi chơi xa.

Với tầm giá khoảng 830 triệu, Toyota Fortuner 2.4 AT sau 6 năm sử dụng có thể là lựa chọn hợp lý cho nhiều người.

Trên thị trường hiện này, tầm tiền trên chỉ mua được một số mẫu xe SUV hạng C như Hyundai Tucson bản xăng đặc biệt (839 triệu đồng), KIA Sportage 2.0G Premium (799 triệu đồng), Mazda CX-5 2.0 Premium (829 triệu đồng),... Dù có nhiều trang bị tiện nghi hiện đại nhưng các mẫu xe này có kích thước nhỏ và mức độ đa dụng hạn chế hơn Toyota Fortuner.