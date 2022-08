Giá iPhone 13 giảm kỷ lục khi chốt ngày ra mắt iPhone 14

Theo thông tin từ Apple, sự kiện ra mắt iPhone 14 series sẽ diễn ra vào 10 giờ sáng 7/9 (tương đương 0 giờ ngày 8/9 theo giờ Việt Nam), sớm hơn gần 2 tuần so với mọi năm, có tên gọi là "Far Out" tại Steve Jobs Theater, thuộc khuôn viên Apple Park (tại Mỹ).

Ghi nhận tại hệ thống Di Động Việt, đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam, giá của iPhone 13 series được điều chỉnh giảm sâu nhất từ trước đến nay, so với 1 tuần trước, các model này giảm gần 1 triệu đồng.

Cụ thể, iPhone 13 VN/A chỉ còn từ 18,99 triệu đồng, iPhone 13 Pro VN/A chỉ còn từ 24,99 triệu đồng, iPhone 13 Pro Max VN/A chỉ còn từ 26,99 triệu đồng, iPhone 13 Mini VN/A chỉ còn từ 16,99 triệu đồng.

Giá bán hiện tại của mẫu điện thoại hiện giảm kỷ lục gần 10 triệu đồng so với niêm yết. Bên cạnh đó, các hệ thống cũng tích hợp sẵn các phương thức thanh toán khác, như Trade-in thu cũ đổi mới tặng 1 triệu đồng, giảm thêm giảm thêm 600 ngàn khi đăng ký mở thẻ TP Bank Evo hoặc giảm 300 ngàn khi thanh toán qua VNPay, trả góp lãi suất 0%... để thu hút người dùng mua iPhone.

Giá bán iPhone 13 Pro Max tại Di Động Việt, FPT Shop và Thế Giới Di Động.

Bảng giá iPhone 13 series tại các đại lý bán lẻ tháng 8/2022.

Đây được xem là động thái điều chỉnh giá nhằm "dọn đường" cho iPhone 14 series sắp ra mắt, đưa mức giá của iPhone 13 series "chạm đáy", đồng thời giúp doanh số của iPhone 13 series tiếp tục tăng.

"Vẫn còn rất nhiều người dùng tại Việt Nam lựa chọn thời điểm các dòng Flagship mới ra mắt để mua những model thế hệ cũ bởi mức giá đang được giảm sâu, nên sức bán của những model này sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới" đại diện Di Động Việt cho biết.

iPhone 13 Pro Max có doanh số tốt trong dàn iPhone 13 series 2022.

Cụ thể, iPhone 13 series là các model bán chạy nhất, chiếm hơn 30% sức bán toàn ngành hàng smartphone khoảng 8 tháng đầu năm nay tại Di Động Việt. Tính riêng iPhone 13 series, iPhone 13 Pro Max VN/A chiếm đến 60% số bán, tiếp đến là iPhone 13 VN/A với 25%, iPhone 13 Pro VN/A với 13%, iPhone 13 Mini VN/A khoảng 2%. Dự kiến, sức bán của iPhone 13 series sẽ tiếp tục tăng khoảng 20 - 25% trong thời gian tới.

Ra mắt giới công nghệ từ tháng 9/2021, iPhone 13 series đã làm điên đảo cộng đồng người dùng công nghệ trên thế giới với thiết kế sang trọng và cấu hình đỉnh cao, phù hợp với mọi đối tượng người dùng. Mặc dù đã ra mắt gần 1 năm nhưng những model này vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ đông đảo người dùng công nghệ.

