CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa công bố thông tin giao dịch cổ phiếu liên quan tới lãnh đạo. Bà Đoàn Hoàng Anh, con ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT CTCP, đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu, từ ngày 5/2-4/3 theo phương thức khớp lệnh.

Dự kiến giao dịch thành công, con gái Bầu Đức còn nắm giữ 9 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,97%.

Trước đó, bà Đoàn Hoàng Anh đã mua thành công 1 triệu cổ phiếu trong phiên 19/1, qua đó nâng sở hữu lên 11 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,19%. Giá cổ phiếu HAG phiên 19/1 ở mức 13.700 đồng/cp.

Gần đây, giá cổ phiếu HAG tăng mạnh từ mức 7.500 đồng/cp hồi đầu tháng 11/2023 lên mức gần 15.000 đồng/cp. Nếu tính theo giá giao dịch ngày 31/1 ở mức 14.200 đồng/cp, con gái Bầu Đức đã lãi 500 triệu đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất vừa công bố, trong quý IV/2023, HAG ghi nhận doanh thu đạt gần 1.900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.108 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và gấp gần 4,8 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế cả năm, HAG đạt hơn 6.930 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 1.817 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận cao nhất 12 năm qua của doanh nghiệp.

Tin doanh nghiệp niêm yết

* GEX: Năm 2023, kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất của GELEX là 29.998 tỷ đồng doanh thu thuần, đạt 80% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 1.398 tỷ đồng, vượt 10% so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

* NVL: Trong quý IV/2023, Novaland ghi nhận doanh thu đạt 2.031,84 tỷ đồng, giảm 37,34% so với cùng kỳ năm trước; tuy nhiên lợi nhuận đột biến tới hơn 1.642 tỷ đồng, gấp tới gần 13 lần cùng kỳ. Lũy kế năm 2023, doanh thu của NVL đạt 4.771,95 tỷ đồng, giảm 57,2% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 684,8 tỷ đồng, giảm 68,8% so với năm trước.

* HDB: Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP.HCM (HDBank) công bố báo cáo tài chính quý IV/2023. Lợi nhuận trước thuế đạt 13.017 tỷ đồng, tăng 26,8%. Nợ xấu riêng lẻ chỉ 1,5%, các chỉ tiêu chất lượng tăng trưởng trong nhóm dẫn đầu.

* SHB: Tính đến ngày 31/12/2023, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội có tổng tài sản đạt 630.000 tỷ đồng, huy động vốn thị trường 1 đạt 497.000 tỷ đồng, vốn tự có theo Basel II đạt 70.300 tỷ đồng, vốn điều lệ đạt 36.194 tỷ đồng.

* VJC: CTCP Hàng không Vietjet công bố kết quả kinh doanh năm 2023 ghi nhận doanh thu 62.500 tỷ đồng (hợp nhất), tăng 56% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 đạt 344 tỷ đồng.

* STB: Sacombank vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2023, với lợi nhuận trước thuế đạt gần 2.755 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2023, ngân hàng thu về gần 9.600 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành chỉ tiêu năm qua.

* VGI: Viettel Global đạt 1.297 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và hơn 700 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý IV/2023. Kết thúc năm 2023, công ty đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 28.000 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 3.600 tỷ đồng, tăng 19% so với năm ngoái.

* RDP: Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch HĐQT CTCP Rạng Đông Holding đã bán ra 5 triệu cổ phiếu từ ngày 8/1-30/1 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

VN-Index

Chốt phiên 31/1, VN-Index giảm 15,34 điểm (-1,30%), xuống 1.164,31 điểm. HNX-Index giảm 1,49 điểm (-0,64%), xuống 229,18 điểm. UPCoM-Index giảm 0,16 điểm (-0,19%), xuống 87,69 điểm.

Theo Chứng khoán SHS, xét dưới góc nhìn ngắn hạn, thị trường trong nhịp tăng đầu tiên để vận động trong kênh tích lũy rộng. Sau phiên giảm điểm mạnh, VN-Index đang có rủi ro điều chỉnh để kiểm định lại nền hỗ trợ trong vùng 1.150-1.160 điểm trong các phiên tới.

SHS bày tỏ hy vọng đây chỉ là diễn biến nhất thời do chịu tác động của hoạt động tái cơ cấu danh mục theo chỉ số và thị trường sẽ sớm phục hồi trở lại.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị các nhà đầu tư không nên hoảng loạn khi thị trường xuất hiện những phiên điều chỉnh. Tận dụng những cơ hội này để gia tăng tỷ trọng đối với nhóm ngành cho dấu hiệu thu hút dòng tiền như chứng khoán.

Nhóm ngân hàng điều chỉnh mạnh khiến VN-Index tuột điểm mạnh, tuy nhiên dòng tiền vẫn đổ sang nhóm ngành khác nên đây cũng không phải điều đáng lo ngại đối với thị trường chung.