Hội nghị Quảng bá, xúc tiến du lịch Lai Châu tại thành phố Đà Nẵng vừa được tổ chức chiều 22/11 trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại Đà Nẵng năm 2024.

Sự kiện nhằm giới thiệu về tiềm năng phát triển, các sản phẩm, dịch vụ du lịch, cơ hội đầu tư kinh doanh tại tỉnh Lai Châu; tạo điều kiện để các doanh nghiệp du lịch trao đổi thông tin, xây dựng mối liên kết, hợp tác trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, cho biết: “Tây Bắc nói chung, Lai Châu nói riêng là vùng đất chứa đựng nhiều giá trị hấp dẫn về du lịch. Đáng chú ý, Lai Châu có quần thể trà cổ thụ và quần thể hoa đỗ quyên lớn nhất Việt Nam. Với thiên nhiên hùng vĩ, và văn hóa các dân tộc đa dạng sắc màu…, Lai Châu có nhiều sản phẩm du lịch tiềm năng nhưng vẫn còn nguyên sơ, chưa được khai thác”.

Lai Châu có nhiều sản phẩm du lịch tiềm năng nhưng vẫn còn nguyên sơ, chưa được khai thác. Ảnh: TH

Ông Trần Quang Kháng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu cho biết, là một tỉnh biên giới phía Bắc, Lai Châu sở hữu 2 nguồn tài nguyên du lịch quan trọng, đó là tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn, nhiều tiềm năng phát triển loại hình du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và thể thao mạo hiểm. Song hiện tại, Lai Châu vẫn còn ít sản phẩm, ít thông tin trên bản đồ du lịch Việt Nam.

“Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy Lai Châu về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, coi giá trị văn hóa của các dân tộc là một trong những nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng”, ông Kháng nhấn mạnh.

Bởi thế, thời gian qua, tỉnh Lai Châu chú trọng công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc, tổ chức khá nhiều sự kiện văn hoá đậm đà bản sắc truyền thống các dân tộc thiểu số tại địa phương. Tiêu biểu như Sự kiện Tết Độc lập và Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Than Uyên năm 2024 với các hoạt động như: Giải đua thuyền đuôi én; thi đấu các môn thể thao dân tộc (Tù lu, Đẩy gậy, Bắn nỏ, Kéo co….); Hội thi ẩm thực truyền thống các dân tộc; Lễ buộc chỉ cổ tay; Thi giã và làm bánh dày…Nhờ đó đã góp phần đem lại những kết quả ấn tượng trong lĩnh vực du lịch.

Theo báo cáo của Phòng Quản lý du lịch - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu, trong 9 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh ước đón 1,099 triệu lượt khách (1.075.368 lượt khách nội địa và 23.632 lượt khách quốc tế), tăng 37,42% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 97,43% so với kế hoạch năm 2024; doanh thu ước đạt 909 tỷ đồng, tăng 55,06% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 93,25% so với kế hoạch năm 2024.

Tại hội nghị, các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã chia sẻ thông tin về sản phẩm du lịch thế mạnh, các tour du lịch tiêu biểu của địa phương, chẳng hạn như sản phẩm du lịch thể thao mạo hiểm gắn với chinh phục các đỉnh núi cao, Khu du lịch cổng trời Ô Quy Hồ.... Trong đó nêu rõ điểm khác biệt của Lai Châu so với các điểm đến du lịch khác trong cả nước về điều kiện khí hậu, cảnh quan tự nhiên, truyền thống văn hóa độc đáo của các dân tộc; chính sách phát triển du lịch địa phương…

Trong khuôn khổ sự kiện, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu và Sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng đã ký kết Biên bản ghi nhớ liên kết hợp tác giai đoạn 2025 - 2030; Hiệp hội Du lịch tỉnh Lai Châu và Hiệp hội du lịch thành phố Đà Nẵng đã ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025 - 2030.

Được biết, thời gian qua, Lai Châu đã triển khai chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch với nhiều tỉnh/thành phố trong nước như: các tỉnh Tây Bắc, TP.HCM, Hà Nội…, và cả một số địa phương ở nước ngoài như Luông-pha-băng (Lào) và Vân Nam (Trung Quốc).

Bình Minh