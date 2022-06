Giá USD 'chợ đen' tăng mạnh lên sát 24.000 đồng

Ngày 19/6, giá USD trên thị trường tự do được giao dịch ở mức 23.920 đồng/USD - 23.950 đồng/USD (mua vào - bán ra), tức tăng tới 140 đồng ở chiều mua vào và 70 đồng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD cũng tăng khá mạnh. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại ngày 19/6 mua vào và bán ra như sau:

Mua vào Bán ra Vietcombank 23.070 đồng 23.380 đồng Vietinbank 23.020 đồng 23.460 đồng Eximbank 23.110 đồng 23.350 đồng

Bảng tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại ngày 19/6



Như vậy, giá USD tự do đang cao hơn giá USD tại các ngân hàng thương mại từ 600-900 đồng/USD.

Hiện tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.089 đồng/USD.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 22.550-23.250 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác đang ở mức 104,65 điểm, tăng 0,98 điểm.

Tỷ giá Euro so với USD ở mức 1,0497, giảm 0,5%; tỷ giá đồng bảng Anh so với USD ở mức 1,2223, giảm 1,03%; tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 2,11, ở mức 134,96.

Đồng USD ghi nhận đà tăng mạnh sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất mạnh nhất trong vòng gần 30 năm qua. Mức tăng 0,75% của Fed là mức lãi suất tăng lớn nhất từ năm 1994 trở lại đây. Bình thường mỗi lần Fed chỉ tăng khoảng 0,25%. Chủ tịch Jerome Powell cho biết Fed buộc phải tăng lãi suất lớn hơn dự kiến ​​bởi dữ liệu lạm phát gây bất ngờ.

Dù đà tăng lãi suất vẫn được duy trì nhưng nhiều chuyên gia nhận định đây vẫn chưa phải là mức đỉnh của đồng bạc xanh.

Chuyên gia của Morgan Stanley cho hay, giới phân tích kỳ vọng USD sẽ tiếp tục tăng mạnh. Nhiều nhà đầu tư không có nhiều kỳ vọng tăng trưởng toàn cầu. Giới phân tích dự báo lạm phát lõi sẽ đạt đỉnh 4,3% trong năm nay và giảm xuống dưới 3% trong năm tới.

Anh Tuấn