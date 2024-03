Tỷ giá trung tâm được NHNN công bố ngày 12/3 ở mức 23.955 đồng, giảm 17 đồng so với phiên trước.

Áp dụng biên độ 5%, các ngân hàng thương mại hôm nay được phép giao dịch với tỷ giá trần là 25.153 đồng/USD và tỷ giá sàn là 22.757 đồng/USD.

Trong khi đó, tỷ giá mua tham khảo vẫn được Sở Giao dịch NHNN giữ ở mức 23.400 đồng/USD. Còn tỷ giá bán tham khảo giảm 19 đồng so với hôm qua, về mức 25.102 đồng/USD.

Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại hôm nay cũng đi xuống.

Cụ thể, vào lúc 11h30' ngày 12/3, Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 24.430-24.800 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng/USD ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với trưa hôm qua (11/3).

Giá USD ngân hàng đi xuống. Ảnh: Nam Khánh

Cùng thời điểm, Vietinbank giao dịch USD ở mức giá 24.393 đồng/USD (mua vào) và 24.813 đồng/USD (bán ra), giảm 17 đồng/USD ở cả 2 chiều so với trưa 11/3.

Còn Techcombank mua vào USD với giá 24.466 đồng/USD, bán ra ở mức 24.810 đồng/USD. So với trưa hôm qua, giá USD tại Techcombank trưa nay giảm 14 đồng/USD ở cả chiều mua vào và bán ra.

Sacombank niêm yết giá USD ở mức 24.435-24.900 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 5 đồng/USD ở cả chiều mua vào và bán ra so với trưa 11/3.

Trên thị trường tự do, sau khi tăng mạnh và lập đỉnh 25.700 đồng/USD (bán ra) vào hôm qua, giá USD tại thị trường này đã quay đầu lao dốc.

Giá USD tự do hôm nay được giao dịch phổ biến quanh mức 25.480-25.600 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng ở chiều mua vào và giảm 100 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua.

Tuy hạ nhiệt nhưng giá USD tại thị trường tự do vẫn cao hơn khá nhiều tại các ngân hàng thương mại. Giá USD mua vào trên thị trường tự do đang cao hơn 1.000 đồng/USD còn giá USD bán ra đắt hơn khoảng 700-800 đồng so với giá tại ngân hàng.

Tỷ giá USD/VND giảm sau khi NHNN có động thái chào bán tín phiếu trở lại sau hơn 4 tháng tạm dừng.

Theo thông tin từ NHNN, trong phiên 11/3, cơ quan này hút gần 15 nghìn tỷ đồng qua kênh tín phiếu kỳ hạn 28 ngày. Mức lãi suất trúng thầu phiên 11/3 là 1,4%/năm, thấp hơn nhiều so với mức 2,13%/năm của lãi suất kỳ hạn 1 tháng trên thị trường liên ngân hàng.

Giá USD trong nước giảm trong bối cảnh giá USD thế giới đi xuống.

Đồng bạc xanh đã liên tục mất giá ở vài phiên gần đây trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, do kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ sớm bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ.

Chỉ số US Dollar Index (DXY) - đo lường biến động của đồng đô la Mỹ so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - vào lúc 12h01' hôm nay (12/3, giờ Việt Nam) ở mức 102,83 điểm, giảm 0,04% so với phiên liền trước.