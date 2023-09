Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) được Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay (13/9) ở mức 23.995 đồng/USD, tăng 14 đồng so với hôm qua.

Hôm 11/9, tỷ giá trung tâm lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 24.000 đồng. Hôm qua (ngày 12/9), tỷ giá trung tâm lại giảm tới 24 đồng. Tuy nhiên, đến hôm nay, tỷ giá trung tâm bật tăng, tiến gần ngưỡng 24.000 đồng/USD.

Áp dụng biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch với tỷ giá trần hôm nay là 25.195 đồng/USD và tỷ giá sàn là 22.795 đồng/USD.

Tỷ giá mua tham khảo hôm nay được Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước duy trì ở mức 23.440 đồng/USD. Còn tỷ giá bán tham khảo được niêm yết ở mốc 25.144 đồng/USD.

Giá USD ngân hàng tăng vượt mốc 24.300 đồng (Ảnh: Hoàng Hà)

Cùng xu hướng, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại hôm nay bật tăng khá mạnh, với mức tăng từ 63-80 đồng, sau khi giảm khoảng 10-20 đồng vào phiên hôm qua. Giá bán USD tại các ngân hàng hôm nay đều vượt mốc 24.300 đồng/USD (bán ra).

Cụ thể, lúc 15h18' ngày 13/9, Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 23.950-24.320 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 80 đồng/USD ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với sáng qua.

Cùng thời điểm, Vietinbank giao dịch USD ở mức giá 23.912 đồng/USD (mua vào) và 24.332 đồng/USD (bán ra), tăng 66 đồng/USD ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Còn Techcombank mua vào USD với giá 23.986 đồng/USD, bán ra ở mức 24.333 đồng/USD. So với sáng qua, giá USD tại Techcombank vào chiều nay tăng 67 đồng/USD ở chiều mua vào và tăng 63 đồng/USD ở chiều bán ra.

Sacombank niêm yết giá USD ở mức 23.953-24.308 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 75 đồng/USD ở cả chiều mua vào và chiều ra so với sáng qua.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá USD hôm nay (13/9) được giao dịch phổ biến quanh mức 24.120-24.200 đồng/USD (mua vào - bán ra), không đổi so với phiên liền trước.

Như vậy, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại đang cao hơn giá bán USD tại thị trường tự do tới hơn 100 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế, giá USD hôm nay có xu hướng hồi phục. Chỉ số US Dollar Index (DXY) - đo lường biến động của đồng đô la Mỹ so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - vào lúc 15h30' hôm nay (13/9, giờ Việt Nam) ở mức 104,73 điểm, tăng 0,01% so với phiên liền trước.