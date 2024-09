Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với USD ngày 5/9 ở mức 24.222 đồng, giảm 7 đồng so với hôm qua.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch hôm nay trong phạm vi từ 23.011-25.433 đồng/USD.

Còn tỷ giá mua USD tham khảo vẫn được Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ ở mức 23.400 đồng/USD nhưng tỷ giá bán USD đã giảm xuống mức 25.383 đồng/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD/VND đồng loạt giảm nhanh, tới hơn 100 đồng so với sáng qua. Giá USD bán ra tại tất cả ngân hàng đều đã "thủng" mốc 25.000 đồng/USD.

Giá USD ngân hàng giảm mạnh. Ảnh: Hoàng Hà

Cuối giờ chiều nay (5/9), Vietcombank niêm yết giá USD mua tiền mặt ở mức 24.550 đồng/USD, bán ra ở mức 24.920 đồng/USD, giảm 130 đồng ở cả chiều mua và bán so với sáng qua (4/9).

Tương tự, VietinBank hạ giá USD xuống mức 24.571-24.911 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 109 đồng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Cùng xu hướng, giá USD ở khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân cũng giảm nhanh.

Cuối phiên, Techcombank mua tiền mặt với giá 24.546 đồng/USD, bán ra ở mức 24.942 đồng/USD, giảm 142 đồng ở chiều mua và hạ 152 đồng ở chiều bán so với sáng 4/9.

ACB mua vào tiền mặt với giá 24.540 đồng/USD, còn giá USD bán ra là 24.900 đồng/USD, hạ 140 đồng ở cả chiều mua và bán so với sáng qua.

Trong khi đó, Sacombank mua - bán USD với giá 24.580-24.910 đồng/USD, giảm 130 đồng ở chiều mua và giảm 140 đồng ở chiều bán so với sáng 4/9.

Trên thị trường tự do, hôm nay, các điểm thu đổi ngoại tệ giao dịch USD với mức giá phổ biến là 25.215-25.295 đồng/USD (mua - bán), giảm 25 đồng ở cả chiều mua và bán so với phiên trước đó.

Khoảng cách giữa giá USD trên thị trường tự do và tại các ngân hàng thương mại đã được nới rộng. Giá USD mua vào tại thị trường tự do đang cao hơn khoảng gần 700 đồng, còn giá USD bán ra đắt hơn gần 400 đồng so với kênh ngân hàng.

Trên thị trường thế giới, giá USD giảm nhẹ sau khi dữ liệu việc làm tại Mỹ trong tháng 7 yếu đi, khiến tỷ lệ đặt cược về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn.

Chỉ số USD Index (thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác) ghi nhận vào lúc 17h01' ngày 5/9 (giờ Việt Nam) ở mức 101,19 điểm, giảm 0,17% so với phiên liền trước.